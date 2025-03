Supruga preminulog vozača hitne: Gazda kluba je bježao s vrećom novca dok su djeca gorjela u klubu

Podijeli :

Armend NIMANI / AFP

U klubu u Sjevernoj Makedoniji poginulo je 59 ljudi, a nakon svega preminuo je i vozač hitne pomoći Ile Gočevski koji je cijelu noć djecu prevozio do bolnice

Sjeverna Makedonija još se dugo neće oporaviti od tragedije koja se dogodila za vikend. Naime, u požaru u jednom klubu u Kočanici poginulo je 59 ljudi, dok je njih preko 150 ozlijeđeno. Nakon svega preminuo je i vozač hitne pomoći Ile Gočevski koji je djecu iz ‘kluba smrti’ prevozio u bolnicu. Sada je za Kurir njegova supruga Aneta ispričala što se dogodilo te kobne večeri i što joj je pokojni suprug rekao, prenio je Večernji.

U kombi prenio 32 ljudi

“Prvi poziv je primio u 10 do 3, ne znam je li u tom trenutku drugi vozač bio na poslu. Rekao mi je da gori diskoteka. Nije znao što ga tamo očekuje. Kada je stigao, vidio je požar. Ugledao je djecu zahvaćenu vatrom kako izlaze iz diskoteke i sami ulaze u vozilo Hitne pomoći. On je ušao u diskoteku i ugledao mrtve. Živa djeca su počela padati unutra. Morao ih je uzeti i odnijeti u kombi”, ispričala je za Kurir.

“Moj Ilčo je 32 duše odnio u kombi. Neke je odvezao do bolnice u Kočanima, a neke do Štipa, a neke do Skoplja. To je trajalo cijele noći”, govori spotresena žena.

Prvoj pomoći trebalo više odsat vremena

“Dok su stigle prve pomoći iz grada Delčevo i Derova, i iz cijele Makedonije, prošlo je više od sat vremena. Nije došao tog jutra doma, trebao je doći, ali nastavio je raditi i taj dan. Nakon toga se susreo s prijateljima i rekao je da je s njima na piću. Kada su došle ekipe iz cijele Makedonije, on se sklonio malo od bolnice. Planirao se vratiti uvečer, kako bi pomogao svima”, govori i dodaje:

“Došao je nakon što je odradio taj dan, kući, uvečer, i rekao je da će malo leći i odmoriti jer dvije noći nije spavao.”

Legao je i rekao da je u bolnici dobio infuziju, i da je maknuo flaster. On je osjetio nešto, tlak mu je sigurno bio povišen jer je radio pod stresom, vjerojatno mu se otkačio neki tromb, te da je zbog toga, možda preminuo. Legao je da bi se vratio u bolnicu, ali nije se probudio. Pronašla sam ga mrtvog. Rekla sam mu Ile i tresla ga, ali on nije davao nikakve znakove života”; rekla je neutješna supruga koja je potom pozvala hitnu pomoć.

Bijeg vlasnika iz diskoteke

“Doktor i sestra su došli, i kada su ga vidjeli mrtvog, oni su se onesvijestili. Nisu mogli vjerovati da je umro. On je imao 41 godinu, bio je u punoj snazi, najviše je radio u bolnici 18 godina. Nema što nije vidio u svojoj karijeri, ali ovo je bila gomila djece”, rekla je.

Aneta se potom prisjetila što joj je suprug rekao prije smrti. Naime, te kobne večeri uhićen je jedan od vlasnika diskoteke, kao i 13 drugih osoba. “Gazda nije ni bio tamo, samo su ga vidjeli u jednom trenutku kako uzima vreću s novcem i bježi iz diskoteke kako novac ne bi izgorio, a za djecu ga nije bilo briga, oni su gorjeli u diskoteci “, rekla je.

