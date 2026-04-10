Srbiji prijeti gubitak milijardi zbog Vučićeve politike

"Sve smo zabrinutiji zbog onoga što se događa u Srbiji”, kandidatkinji za članstvo u EU, kaže povjerenica Kos.
Oglas
Srbiji prijeti gubitak do 1,5 milijardi eura iz fondova EU-a jer Europska komisija razmatra obustavu isplata zbog nazadovanja u području demokracije i bliskih veza s Rusijom.
Srbija nije članica EU-a, ali otkako je 2014. započela pregovore o pristupanju, ima pravo na sredstva i potpore kako bi provela pravne reforme. Odluka o obustavi isplata dodatno bi zakomplicirala tzv. proces proširenja EU-a, u kojem zemlje poput Ukrajine i Crne Gore ubrzano nastoje pristupiti, dok utjecajne države poput Francuske pozivaju na oprez, piše Politico.
"Sve smo zabrinutiji zbog onoga što se događa u Srbiji”, rekla je europska povjerenica za proširenje Marta Kos za Politico. „Od zakona koji potkopavaju neovisnost pravosuđa do represije nad prosvjednicima i učestalog uplitanja u neovisne medije.”
Komisija procjenjuje ispunjava li zemlja i dalje uvjete za "isplate u okviru financijskih instrumenata EU-a”, rekla je Kos.
U posljednjim tjednima unutar Komisije raste pritisak da se sredstva uskrate, reklo je četvero dužnosnika EU-a koji rade s državama kandidatkinjama. EU je javno kritizirao reforme pravosuđa koje je progurao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, čija se vlada suočila s masovnim prosvjedima.
Danijel Apostolović, srbijanski veleposlanik pri EU-u i glavni pregovarač s Unijom, rekao je za POLITICO da je uvjeren da neće doći do obustave financiranja te da Srbija ne odustaje od punopravnog članstva u EU-u.
Beograd ostaje uključen u intenzivne razgovore s Komisijom, dodao je Apostolović.
Paket zakona o restrukturiranju sudova i promjeni načina imenovanja sudaca i tužitelja predstavljao je „ozbiljan korak unatrag” za Srbiju, upozorila je Kos kada su zakoni predstavljeni.
Venecijanska komisija, savjetodavno pravno tijelo Vijeća Europe, trebala bi krajem mjeseca dati stručno mišljenje o kontroverznim zakonskim promjenama u Srbiji.
To bi mišljenje moglo biti poticaj Komisiji da zamrzne financiranje Srbiji, naznačila su dvojica dužnosnika EU-a. Kos je rekla da će zahtijevati da Srbija "uskladi svoje pravosudne zakone s preporukama Venecijanske komisije”.
Beograd je "jasno poručio” da će slijediti preporuke Venecijanske komisije "čim budu zaprimljene”, rekao je Apostolović.
Hod po tankoj liniji s Rusijom
Dodatne napetosti izbile su u prosincu kada predsjednik Aleksandar Vučić nije sudjelovao na sastanku EU-a i zemalja zapadnog Balkana. Istodobno, nastavio je održavati bliske odnose s Moskvom tijekom rata u Ukrajini te kritizirao spor tempo pregovora o članstvu u Europskoj uniji.
Vučić je u veljači, u zajedničkom tekstu s albanskim predsjednikom, predložio jače gospodarsko povezivanje s EU-om, uključujući pristup jedinstvenom tržištu i slobodi kretanja, bez punopravnog članstva. Europska povjerenica Marta Kos odbacila je tu ideju, istaknuvši da su za takav iskorak nužne dubinske reforme.
Srbija se dodatno našla na udaru kritika nakon izvješća o nasilju i nepravilnostima na lokalnim izborima te policijske racije na sveučilištu, tijekom koje je došlo do sukoba sa studentima.
"Kao zemlja kandidatkinja, očekujemo da Srbija uskladi svoju vanjsku politiku s našim stajalištima", poručila je Marta Kos za Politico.
PROČITAJTE VIŠE
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas