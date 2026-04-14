Vučić: Nisam i neću biti "vreća za udaranje", imam pravo da na optužbe odgovorim argumentima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući na izjavu glavnog tajnika Europske demokratske stranke (EDP) Sandra Gozija koji mu je poručio da je dosta s monolozima i pozvao ga na debatu na N1, izjavio je da dijalog podrazumijeva uzajamno poštovanje i da nije i neće biti „vreća za udaranje“.
„Imam pravo, kao i svaki drugi sudionik u javnom prostoru, da na optužbe i napade odgovorim argumentima“, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Blic, a prenosi N1 Srbija. Vučić je poručio Goziju:
„Izgleda da niste u potpunosti informirani – ja sam više puta jasno istaknuo da sam spreman za otvoreni dijalog s onima koji imaju drugačije mišljenje, i to baš na N1 televiziji, u formatu koji podrazumijeva ozbiljnu i argumentiranu raspravu s nekoliko sugovornika. Međutim, do sada nisam dobio poziv za takvu emisiju na N1. Nisam razumio koliko si važan, inače bih ih zamolio da i tebe uvrste na popis sugovornika. Ovom prilikom ih molim da isprave moju pogrešku i da, ukoliko do poziva dođe, pozovu i tebe.“
Istovremeno je, kako se navodi, naglasio da dijalog podrazumijeva uzajamno poštovanje. „Nisam i neću biti ‘vreća za udaranje’ – imam pravo, kao i svaki drugi sudionik u javnom prostoru, da na optužbe i napade odgovorim argumentima“, rekao je on.
Istaknuo je da vjeruje da će Gozi, kao netko tko se zalaže za demokratske vrijednosti, razumjeti i prihvatiti takav princip. Ranije danas glavni tajnik Europske demokratske stranke (EDP) Sandro Gozi poručio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je dosta s monolozima i pozvao ga na debatu na N1.
Gozi je pisanom izjavom odgovorio na nastup predsjednika Vučića na javnom servisu Srbije, tijekom kojeg je, kako je naveo, gotovo tri minute posvetio napadima na EDP i njezino vodstvo.
EDP podsjeća da su ove Vučićeve izjave uslijedile nakon objave te stranke na društvenim mrežama u kojoj se postavlja političko pitanje: „tko će biti sljedeći autokrat koji će pasti nakon Viktora Orbana“, uz spominjanje nekoliko lidera uključujući predsjednika Vučića.
