Oglas

"nastavljamo dalje"

"Turska neće dopustiti da se u Siriji dogodi deja vu" - Erdogan

author
Hina
|
01. lis. 2025. 17:29
Erdogan, AFP, 12.5. 2025.
Press office of the Turkish Cypriot leadership / AFP

Predsjednik Tayyip Erdogan u srijedu je rekao da Turska neće dopustiti fragmentaciju Sirije ni nanošenje štete njezinu teritorijalnom integritetu ako ne uspije diplomacija, čiji je cilj provesti sporazum o integraciji između Sirijskih demokratskih snaga, koje predvode Kurdi i sirijske vlade.

Oglas

Za Ankaru SDF - teroristička organizacija

"Angažirali smo sve diplomatske kanale da bismo očuvali teritorijalni integritet Sirije i spriječili stvaranje terorističke strukture preko naših granica. I nastavljamo i dalje koristiti iste kanale strpljivo, iskreno i uz zdrav razum", rekao je Erdogan na događaju održanom u povodu ponovnog otvaranja parlamenta.

"Ostanu li diplomatske inicijative bez odgovora, turska politika i stav su jasni. Turska neće dopustiti da se u Siriji dogodi deja vu", dodao je.

Ankara smatra SDF (Sirijske demokratske snage) terorističkom organizacijom te je upozorila na vojnu akciju ne integrira li se u sirijski državni aparat sukladno sporazumu s Damaskom.

Teme
sdf sirija tayyip erdogan turska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ