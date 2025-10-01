"Turska neće dopustiti da se u Siriji dogodi deja vu" - Erdogan

"Angažirali smo sve diplomatske kanale da bismo očuvali teritorijalni integritet Sirije i spriječili stvaranje terorističke strukture preko naših granica. I nastavljamo i dalje koristiti iste kanale strpljivo, iskreno i uz zdrav razum", rekao je Erdogan na događaju održanom u povodu ponovnog otvaranja parlamenta.