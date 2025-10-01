"Turska neće dopustiti da se u Siriji dogodi deja vu" - Erdogan

Predsjednik Tayyip Erdogan u srijedu je rekao da Turska neće dopustiti fragmentaciju Sirije ni nanošenje štete njezinu teritorijalnom integritetu ako ne uspije diplomacija, čiji je cilj provesti sporazum o integraciji između Sirijskih demokratskih snaga, koje predvode Kurdi i sirijske vlade.
Za Ankaru SDF - teroristička organizacija
"Angažirali smo sve diplomatske kanale da bismo očuvali teritorijalni integritet Sirije i spriječili stvaranje terorističke strukture preko naših granica. I nastavljamo i dalje koristiti iste kanale strpljivo, iskreno i uz zdrav razum", rekao je Erdogan na događaju održanom u povodu ponovnog otvaranja parlamenta.
"Ostanu li diplomatske inicijative bez odgovora, turska politika i stav su jasni. Turska neće dopustiti da se u Siriji dogodi deja vu", dodao je.
Ankara smatra SDF (Sirijske demokratske snage) terorističkom organizacijom te je upozorila na vojnu akciju ne integrira li se u sirijski državni aparat sukladno sporazumu s Damaskom.
