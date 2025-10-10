Ruski veleposlanik u Beogradu: Nećemo okrenuti leđa Srbiji poslije sankcija NIS-u

"Sad kad su sankcije uvedene najvažnije je da to primamo bez nekih povećanih emocija, jer to za nas nije iznenađenje. Na kraju krajeva - to je potpuno političko rješenje, u pozadini nema ničega što se tiče ekonomije i energetike. To je potpuno političko rješenje", istaknuo je ruski veleposlanik u Srbiji.