Vučić je lagao? NASA za N1: Nismo se bavili zvučnim topom u Srbiji

Nakon posljednjeg boravka u Bruxellesu, na pitanje N1 na konferenciji za medije o tome je li na prosvjedima 15. ožujka u Srbiji korišten zvučni top, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić to je nazvao izmišljotinom i izjavio da su čak i stručnjaci iz NASA-e potvrdili da upotrebe zvučnog topa nije bilo. N1 Beograd kontaktirao je NASA-u i zamolio ih da, radi istinitog informiranja javnosti u Srbiji, potvrde Vučićeve navode. "NASA ne posjeduje nikakve informacije“, odgovorili su.

Na konferenciji za novinare održanoj 19. ožujka u Bruxellesu, novinar N1 postavio je Vučiću pitanje hoće li podnijeti ostavku ako se dokaže da je na prosvjedu 15. ožujka u Beogradu korišten zvučni top protiv demonstranata, budući da je to ranije obećao. Također ga je podsjetio da je ministar policije javnosti pokazao da Srbija posjeduje zvučno oružje, unatoč Vučićevim prethodnim tvrdnjama da ga nema. Vučić je na to odgovorio:

“Da vam nešto kažem, znam ja o čemu vi pričate. Pričate gluposti. Zato što me uvjeravate da je taj zvučni top, koji se nije pomaknuo od Skupštine, netko upotrijebio. Ne, nitko ga nije upotrijebio, nitko. Niste mi pokazali nijedan dokaz jer ne možete pokazati dokaz za nešto što ne postoji. I to odlično znate, nego se bavite trikovima koji su vrlo opasni… Vi to niste vidjeli nigdje. Gdje je bio taj top koji je pucao? To se nije dogodilo. Nijedan strani stručnjak nije rekao da je korišten zvučni top, osim što su stručnjaci iz CRTA-e rekli da je u pitanju vorteks, a mi vorteks nemamo, nikada nije bio uvezen u povijesti. I nemojte izmišljati. Svi strani stručnjaci, od ovih iz NASA-e do Jonathana Moorea i svih ostalih, jasno su rekli da nigdje nije bilo nikakvog zvučnog topa“, izjavio je Aleksandar Vučić.

Portal N1 Srbija poslao je 20. ožujka NASA-inom sektoru za odnose s javnošću izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i snimke na kojima se vidi incident na prosvjedu 15. ožujka u Beogradu, te su postavili sljedeća pitanja:

Je li NASA zaprimila zahtjev/molbu od bilo kojeg državnog tijela Republike Srbije ili nekog njihovog predstavnika u kojem se traži analiza snimke događaja u Beogradu 15. ožujka? Ako je NASA zaprimila takav zahtjev/molbu i analizirala snimke incidenta, može li potvrditi tvrdnju predsjednika Srbije da “nije korišteno zvučno oružje“? Ako NASA nije zaprimila zahtjev od službenih tijela ili pojedinaca iz Srbije i njezini stručnjaci nisu analizirali događaje u Beogradu, može li potvrditi da izjava predsjednika Srbije nije točna?

Odgovor je stigao od Elizabeth Shaw, stručnjakinje za strateške komunikacije NASA-e iz Odjela za komunikacije, a prenosimo ga u cijelosti:

“NASA ne posjeduje nikakve informacije o događajima vezanima uz vaša pitanja. Ako je potrebno, možete se obratiti i NASA-inom glasnogovorniku.“

Jonathan Moore, kojeg je predsjednik Srbije spomenuo, nije neurolog, akustičar, forenzički toksikolog niti vojni stručnjak. On je bivši američki diplomat koji je radio na Balkanu od devedesetih godina, a kasnije je, ispred Trumpove administracije, istraživao takozvani Havana sindrom – nikada dokazanu bolest koja je navodno pogađala samo zapadne diplomate. Svoje mišljenje da zvuk nije korišten kao oružje iznio je na tečnom srpskom jeziku.

