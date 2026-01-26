Oglas

europski prvaci u vaterpolu

Vučić: Odmah ujutro vaterpolistima isplatiti novac koji su pošteno zaradili

author
N1 Srbija
|
26. sij. 2026. 07:34
Aleksandar Vučić
ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je sinoć muškoj reprezentaciji Srbije u vaterpolu, koja je osvojila zlatnu medalju na Europskom prvenstvu održanom u Beogradu, te pozvao Vladu „da im isplati novac”.

Oglas

„Još jednom su pokazali da su najbolji u Europi. Hvala im na svom trudu, energiji, entuzijazmu i radu. Vlada odmah sutra ujutro treba isplatiti novac koji su pošteno zaradili”, rekao je sinoć Vučić u videoobraćanju na Instagramu.

Vlada Srbije donosi rješenja o dodjeli novčanih sredstava sportašima koji su osvojili medalje na europskim i svjetskim natjecanjima.

Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u Beogradu, nakon što su u finalu pobijedili Mađarsku sa 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).

Srbiji je ovo šesta titula europskog prvaka pod tim imenom, a prva nakon osam godina.

Teme
aleksandar vučić
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ