Vučić: Odmah ujutro vaterpolistima isplatiti novac koji su pošteno zaradili

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je sinoć muškoj reprezentaciji Srbije u vaterpolu, koja je osvojila zlatnu medalju na Europskom prvenstvu održanom u Beogradu, te pozvao Vladu „da im isplati novac”.
„Još jednom su pokazali da su najbolji u Europi. Hvala im na svom trudu, energiji, entuzijazmu i radu. Vlada odmah sutra ujutro treba isplatiti novac koji su pošteno zaradili”, rekao je sinoć Vučić u videoobraćanju na Instagramu.
Vlada Srbije donosi rješenja o dodjeli novčanih sredstava sportašima koji su osvojili medalje na europskim i svjetskim natjecanjima.
Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u Beogradu, nakon što su u finalu pobijedili Mađarsku sa 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).
Srbiji je ovo šesta titula europskog prvaka pod tim imenom, a prva nakon osam godina.
