dva potencijalna datuma
Vučić otkrio kada će biti parlamentarni izbori u Srbiji
Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je u četvrtak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić koji je ranije rekao da razmišlja o kandidaturi za premijera.
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"Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se, kako stvari stoje, ili 18. ili 25. listopada, a to ćemo znati za koji dan", izjavio je Vučić javnoj televiziji.
Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat istječe u svibnju 2027., rekao je sredinom lipnja da "uskoro" planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera.
Po ustavu, ne može se treći put kandidirati za šefa države.
Vučić, kojega kritičari optužuju za autokraciju i korupciju, suočava se s najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri od urušavanja nadstrešnice na željeničkom kolodvoru u Novom Sadu 2024, kada je poginulo 16 ljudi, što je pokrenulo gotovo dvogodišnje protuvladine prosvjede.
U međuvremenu, vladajuća koalicija njegove Srpske napredne stranke (SNS) i socijalista (SPS) na rubu je raspada nakon nedavne najave vođe SPS-a i ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića da će socijalisti samostalno izaći na sljedeće izbore.
Upitan o odluci SPS-a, Vučić je rekao da će "na jednoj strani biti SNS sa svojom listom, na drugoj sve ostale političke opcije".
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