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dva potencijalna datuma

Vučić otkrio kada će biti parlamentarni izbori u Srbiji

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Hina
|
20. kol. 2026. 20:38
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Aleksandar Vučić
MAXIM SHEMETOV / AFP

Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je u četvrtak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić koji je ranije rekao da razmišlja o kandidaturi za premijera.

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"Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se, kako stvari stoje, ili 18. ili 25. listopada, a to ćemo znati za koji dan", izjavio je Vučić javnoj televiziji.

Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat istječe u svibnju 2027., rekao je sredinom lipnja da "uskoro" planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera.

Po ustavu, ne može se treći put kandidirati za šefa države.

Vučić, kojega kritičari optužuju za autokraciju i korupciju, suočava se s najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri od urušavanja nadstrešnice na željeničkom kolodvoru u Novom Sadu 2024, kada je poginulo 16 ljudi, što je pokrenulo gotovo dvogodišnje protuvladine prosvjede.

U međuvremenu, vladajuća koalicija njegove Srpske napredne stranke (SNS) i socijalista (SPS) na rubu je raspada nakon nedavne najave vođe SPS-a i ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića da će socijalisti samostalno izaći na sljedeće izbore. 

Upitan o odluci SPS-a, Vučić je rekao da će "na jednoj strani biti SNS sa svojom listom, na drugoj sve ostale političke opcije".

Teme
aleksandar vučić datum izbora parlamentarni izbori predizborna kampanja srbija
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