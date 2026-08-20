Pitanje Kosova
Vučić poslao pismo glavnom tajniku NATO-a: "Da su EU i Zapad poštivali ono što je potpisano 2013..."
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zatražio je u četvrtak u pismu glavnom tajnu NATO-a Marcu Rutteu da međunarodna mirovna misija na Kosovu (KFOR) zaustavi otvaranje mosta na Ibru između većinskog albanskog i srpskog djela Kosovske Mitrovice i da "zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i uhićenja".
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U pismu Marku Rutteu Aleksandar Vučić ustvrdio je da "posljednjih pet godina traje neprekidan progon nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji" i "čitavo vrijeme uz šutnju onoga što eufemistički zovemo 'međunarodna zajednica'", dok o tome "šute Europska unija, NATO i svi ostali".
On je na Instagramu objavio da je u tom razdoblju bilo više od 800 etnički motiviranih napada na pripadnike srpske zajednice.
Vučić navodi da je u pismu od Ruttea "zatražio da NATO ne dopusti otvaranje mosta na Ibru što bi značilo velike pretpostavke za konačni obračun" s većinskim srpskim stanovništvom na sjeveru Kosova.
Glavni most na Ibru je nakon prestanka ratnih sukoba na Kosovu koncem 90-ih godina prošlog stoljeća zatvoren iz sigurnosnih razloga, a neprekidno su ga osiguravali pripadnici KFOR-a.
U međuvremenu, KFOR je počeo postupno prenositi tu svoju obvezu na Kosovsku policiju (KP) koja je najavila otvorenje mosta i uspostavu prometa.
Vučić od Ruttea traži da se odustane od podrške takvoj odluci prištinskih vlasti.
"Zamolili smo da to ne rade, jer je to uvijek bio predmet dijaloga", naveo je Vučić u pismu, naglasivši kako bi se problemi izbjegli da su "Europska unija i Zapad poštivali ono što je potpisano u travnju 2013. godine".
Time je aludirao na tzv. Briselski sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji je podrazumijevao i stvaranje Zajednice srpskih općina, što Priština nije ispunila.
"Vjerujem da će njegov (Rutteov) zaključak biti takav da su regionalni mir i stabilnost od velikog značaja", istaknuo je Vučić i najavio da će se Beograd nastaviti boriti "na sve moguće načine, ne isključujući mogućnost sazivanja posebne sjednice Vijeća sigurnosti UN-a po pitanju Kosova i Metohije".
"Teror (kosovskog premijera u tehničkom mandatu) Albina Kurtija i Prištine nad srpskim stanovništvom mora prestati", poručio je Vučić u pismu čelniku NATO-a.
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