profesor iz londona
Anđelić: Rutte se dodvorava Trumpu, svoju dužnost obavlja kao Gianni Infantino
U Novom danu kod naše Hanan Nanić gostovao je Neven Anđelić, profesor međunarodnih odnosa i ljudskih prava na sveučilištu Regent's u Londonu, koji je komentirao samit u Ankari te odnos američkog predsjednika Donalda Trumpa i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea.
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Govoreći o izjavi glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da je Europa ponovno platforma za projiciranje američke moći, Anđelić je rekao da je Rutte, bivši nizozemski premijer, "posebna vrsta političara".
"Dužnost glavnog tajnika NATO-a obavlja otprilike kao, sad u vrijeme Svjetskog prvenstva, Gianni Infantino na čelu FIFA-e. Dakle, dodvoravanje američkom predsjedniku. E sad, FIFA može biti kao navodno sporednija stvar, ali NATO je ozbiljna stvar. I tu je sad problematično da je političar na čelu te organizacije", rekao je.
Dodao je da je na čelu NATO-a uvijek Europljanin, ali su povijesno europski interesi bili usklađeni s američkima. "Promjena je došla s promjenom administracije u Washingtonu. Odjednom predsjednik Trump ima nekoliko svojih saveznika na europskom kontinentu, a najglasniji i najuvjerljiviji u pokušaju je Mark Rutte", kazao je Anđelić.
Kaže da je pitanje čije interese Rutte zastupa te dodaje da smatra da su to vlastiti i Trumpovi interesi, odnosno da je Rutte vlastite interese prilagodio da se podudaraju s onima američkog predsjednika.
Naglasio je da europskim članicama NATO-a, koje su članice Europske unije, nedostaje izdvajanje za obranu, a cijenu za to, ističe, plaćaju porezni obveznici. Smatra da će se sve to iskristalizirati na narednim izborima te dodaje da bi moglo doći do porasta krajnje desnice u europskim državama.
"Europa postaje poligon američkih interesa, a ne neka jaka ekonomska sila koja ima vlastite interese i koja ravnopravan partner i SAD-u i Kini. Europa je dugi niz desetljeća bazirala svoju sigurnosnu politiku na SAD-u, svoju energetsku na Rusiji, a proizvodnju na Kini. Sada je sve to upitno", naglasio je.
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