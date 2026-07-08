Oglas

profesor iz londona

Anđelić: Rutte se dodvorava Trumpu, svoju dužnost obavlja kao Gianni Infantino

author author
Hanan Nanić , Morana Kursar
|
08. srp. 2026. 18:34
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

U Novom danu kod naše Hanan Nanić gostovao je Neven Anđelić, profesor međunarodnih odnosa i ljudskih prava na sveučilištu Regent's u Londonu, koji je komentirao samit u Ankari te odnos američkog predsjednika Donalda Trumpa i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea.

Oglas

Govoreći o izjavi glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da je Europa ponovno platforma za projiciranje američke moći, Anđelić je rekao da je Rutte, bivši nizozemski premijer, "posebna vrsta političara".

"Dužnost glavnog tajnika NATO-a obavlja otprilike kao, sad u vrijeme Svjetskog prvenstva, Gianni Infantino na čelu FIFA-e. Dakle, dodvoravanje američkom predsjedniku. E sad, FIFA može biti kao navodno sporednija stvar, ali NATO je ozbiljna stvar. I tu je sad problematično da je političar na čelu te organizacije", rekao je.

Dodao je da je na čelu NATO-a uvijek Europljanin, ali su povijesno europski interesi bili usklađeni s američkima. "Promjena je došla s promjenom administracije u Washingtonu. Odjednom predsjednik Trump ima nekoliko svojih saveznika na europskom kontinentu, a najglasniji i najuvjerljiviji u pokušaju je Mark Rutte", kazao je Anđelić.

Kaže da je pitanje čije interese Rutte zastupa te dodaje da smatra da su to vlastiti i Trumpovi interesi, odnosno da je Rutte vlastite interese prilagodio da se podudaraju s onima američkog predsjednika.

Naglasio je da europskim članicama NATO-a, koje su članice Europske unije, nedostaje izdvajanje za obranu, a cijenu za to, ističe, plaćaju porezni obveznici. Smatra da će se sve to iskristalizirati na narednim izborima te dodaje da bi moglo doći do porasta krajnje desnice u europskim državama.

"Europa postaje poligon američkih interesa, a ne neka jaka ekonomska sila koja ima vlastite interese i koja ravnopravan partner i SAD-u i Kini. Europa je dugi niz desetljeća bazirala svoju sigurnosnu politiku na SAD-u, svoju energetsku na Rusiji, a proizvodnju na Kini. Sada je sve to upitno", naglasio je.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
donald trump mark rutte n1 gosti nato neven anđelić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ