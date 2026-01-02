Odugovlači li Vučić? "Da misli da može lako pobijediti, već bi danas organizirao izbore"

Jedan dio građana želi da se u Novoj godini u Srbiji promijeni vlast. No to je želja koja ne ovisi o Djedu Mrazu, već o Aleksandru Vučiću – danas predsjedniku, a sutra, tko zna, možda ponovno premijeru. Hoće li ove godine biti izbora, koji bi se izbori mogli održati i bi li oni doista bili tako izvjesni kako vjeruju oni na vlasti?
Godine 2022. Aleksandar Vučić položio je prisegu i tako započeo svoj drugi, petogodišnji mandat na mjestu predsjednika Srbije. Kako bi bio predsjednik i treći put, akt na koji se zakleo – Ustav Srbije – morao bi se mijenjati. No sam Vučić tvrdi da na taj način neće pokušati zadržati fotelju, ali ne isključuje mogućnost da se iz predsjedničke vrati u fotelju predsjednika Vlade. O tome će se, kaže, odlučivati u idućih šest mjeseci.
"Vučić je do sada sve izbore namještao"
„Da, mogao bih biti premijer, ali za to su potrebni javna potpora, ali i moja odluka da to prihvatim, a obje te odluke za mene nisu lake. Pomalo sam umoran i iscrpljen i volio bih da netko drugi u budućnosti radi taj posao“, rekao je Aleksandar Vučić 9. prosinca 2025.
No i takav, umoran i iscrpljen, i dalje je bez konkurencije u svojoj stranci. A kako se ne može kandidirati i za predsjednika i za premijera, sve se češće govori o tome da bi se uz izvanredne parlamentarne raspisali i prijevremeni predsjednički izbori. No da će se to dogoditi ove godine, u to, čini se, svi sumnjaju.
„Vučić je do sada sve izbore namještao, potpuno je jasno i njemu da građani to znaju i svaki pokušaj namještanja izbora u budućnosti završio bi se masovnim prosvjedima. Da misli da može lako pobijediti, već bi danas organizirao izbore. On je svjestan da mora grubo namještati izbore i zato odugovlači, odugovlači, odugovlači i veliko je pitanje hoće li izbora biti i 2026. godine“, kaže politički analitičar Dragomir Anđelković.
Siguran da studenti nemaju nikakve šanse
Da odugovlači – odugovlači, ali navodno je predsjednik siguran da, kad bi izbori bili, evo, jučer, studenti ne bi imali nikakve šanse.
„Da su danas izbori, oni ne bi pobijedili. A hoće li to biti slučaj za 9–10 mjeseci, 11 mjeseci, to je već nešto sasvim drugo, vidjet ćemo. Moja majka mi je uvijek govorila: ‘sine, prvo skoči pa reci hop’, tako da… Polako…“, rekao je Aleksandar Vučić 1. siječnja 2026.
„Kada će biti izbori, ovisi o Vučiću. Rezultati lokalnih izbora govore mu da je u ozbiljnom padu i vjerujem da će on učiniti sve da izbori budu što kasnije. U Negotinu su imali više od 75 posto, a sada su pali na 67 posto. To znači da je u Srbiji s 46 posto pao ispod 40 posto. To su velike razlike, to uopće nije mali pad kako se pokušava prikazati. To je ogroman pad koji, kad bi sutra bili izbori, onemogućuje Vučiću i SPS-u da zajedno imaju vlast“, kaže predsjednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.
Vučić neće priznati poraz na izborima
Miroslav Aleksić, lider Narodnog pokreta Srbije, uvjeren je da režimska lista ne bi imala nikakve šanse ako se stvori referendumska atmosfera, a nju, smatra, može donijeti samo zajednička lista studenata i oporbe. Radi jedinstva, korak dalje spreman je otići i predsjednik SSP-a.
„Vjerujem u to jedinstvo, vjerujem da je najbolja jedna, referendumska lista. I sam sam rekao – ako je moje ime problem, neću biti na toj listi. Politikom se bavim kako bi se ovo promijenilo. Zato sam se i vratio u politiku“, kaže Dragan Đilas.
Kako god bilo, u jedno je, kaže Đilas, potpuno siguran – Vučić neće priznati poraz na izborima, kao što ga nije priznao ni Slobodan Milošević, te da će se narod na ulici boriti za potvrdu izborne pobjede.
