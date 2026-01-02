Odugovlači li Vučić? "Da misli da može lako pobijediti, već bi danas organizirao izbore"

„Kada će biti izbori, ovisi o Vučiću. Rezultati lokalnih izbora govore mu da je u ozbiljnom padu i vjerujem da će on učiniti sve da izbori budu što kasnije. U Negotinu su imali više od 75 posto, a sada su pali na 67 posto. To znači da je u Srbiji s 46 posto pao ispod 40 posto. To su velike razlike, to uopće nije mali pad kako se pokušava prikazati. To je ogroman pad koji, kad bi sutra bili izbori, onemogućuje Vučiću i SPS-u da zajedno imaju vlast“, kaže predsjednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.