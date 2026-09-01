ubojstvo u Danilovgradu
Završena velika potjera za trostrukim ubojicom u Crnoj Gori. Pucao na policiju pa presudio sebi
Trostruki ubojica Mihail Šabunjin, osumnjičen da je u ponedjeljak ubio tri muškarca na streljani "Češka zbrojevka" u okolici Podgorice, izvršio je samoubojstvo kada ga je opkolila policija u šumi iznad Herceg Novog, prenosi u utorak Tanjug vijest crnogorskog portala RTCG.
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Ruski državljanin Mihail Šabunjin sumnjiči se za kazneno djelo teškog ubojstva Podgoričana Nemanje Kapora (20) i Petra Globarevića (24) te Danilovgrađanina Momira Radonjića (67).
Pucao na policiju, a potom počinio samoubojstvo
Tijekom akcije uhićenja, Šabunjin je otvorio vatru na policiju.
Direktor crnogorske Uprave policije Lazar Šćepanović u ponedjeljak je kazao da je Mihail Šabunjin opasna osoba koja je sa streljane ponijela određenu količinu streljiva i vatreno oružje. Naveo je da je osumnjičeni u ponedjeljak ušao u objekt streljane i otvorio vatru.
Crnogorska policija pronašla je vozilo kojim je osumnjičeni Rus pobjegao, na drugom kraju Podgorice. Policijska uprava priopćila je da je u ponedjeljak navečer suzila prostor kretanja Mihaila Šabunjina (30) na područje hercegnovske općine.
Prema prikupljenim podacima policije, osumnjičeni je iz Podgorice do Herceg Novog prevezen taksi vozilom. Istraga je pokazala da je Šabunjin prethodnih dana boravio na streljani “Češka zbrojevka”, u kojoj je počinio trostruko ubojstvo, te da je i ranije dolazio u Crnu Goru.
Crnogorski premijer Milojko Spajić proglasio je 1. i 2. rujna danima žalosti u Crnoj Gori.
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