Završena velika potjera za trostrukim ubojicom u Crnoj Gori. Pucao na policiju pa presudio sebi

Direktor crnogorske Uprave policije Lazar Šćepanović u ponedjeljak je kazao da je Mihail Šabunjin opasna osoba koja je sa streljane ponijela određenu količinu streljiva i vatreno oružje. Naveo je da je osumnjičeni u ponedjeljak ušao u objekt streljane i otvorio vatru.