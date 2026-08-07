Kumamoto
VIDEO / Nevjerojatna reakcija japanskih kirurga dok je potres magnitude 7,1 tresao operacijsku salu
Kirurzi su se tijekom operacije morali suočiti s potresom magnitude 7,1 koji je snažno zatresao operacijsku dvoranu dok je pacijent bio pod anestezijom.
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Dramatične snimke nadzornih kamera prikazuju medicinsko osoblje kako pridržava operacijski stol i štiti pacijenta dok se prostorija u bolnici u Kumamotu u Japanu snažno trese, piše Daily Mail.
Na snimci se vidi kako članovi medicinskog tima pokušavaju zadržati ravnotežu dok se operacijska dvorana njiše s jedne na drugu stranu, oprema se trese i pomiče, a svjetla iznad njih trepere.
Jedan član medicinskog osoblja pao je na pod pokušavajući pridržati opremu koja se počela pomicati, dok su se druga dvojica čvrsto uhvatila za operacijski stol kako bi spriječila njegovo pomicanje tijekom potresa.
WATCH: Surgeons were caught in the July 28 Kumamoto earthquake during an operation, with one doctor securing the emergency exit while the rest of the surgical team shielded the patient throughout the quake.pic.twitter.com/6iGsjWqxjB— Clash Report (@clashreport) August 6, 2026
Prema izvješćima japanskih medija, operacija je nakratko prekinuta, ali je poslije nastavljena i uspješno završena. Bolnica se 5. kolovoza vratila u uobičajeni režim rada.
Snažan potres pogodio je 28. srpnja poslijepodne južni japanski otok Kyushu, pri čemu je poginulo oko 38 ljudi, a više od 120 ih je ozlijeđeno.
Dužnosnici su priopćili da je potres izazvao eksploziju u trgovačkom centru, srušio tvornički dimnjak te prouzročio veliku materijalnu štetu diljem prefekture Kumamoto.
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