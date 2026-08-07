2.6 prema Richteru
Potres na području Dubrovnika
Slab potres magnitude 2,6 po Richteru osjetio se u petak u 8.46 sati na području Dubrovnika, a epicentar je bio sedam kilometara sjeverno od Cavtata, kod mjesta Zagradinje u Bosni i Hercegovini, izvijestio je Geofizički odsjek zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
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Magnituda potresa bila je 2,6 po Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III. – IV. stupnja EMS-ove ljestvice.
Na stranici Euromediteranskoga seizmološkog centra (European-Mediterranean Seismological Centre, EMSC) građani navode da je podrhtavanje bilo kratko, ali osjetno.
Nešto ranije, noćas u 1,20 sati, umjereni potres magnitude 3,5 po Richteru pogodio je i područje kod Novog Vinodolskog.
🔔#Earthquake (#zemljotres, #potres) M2.7 occurred 13 km SW of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 23 min ago (local time 08:46:19). More info at:— EMSC (@LastQuake) August 7, 2026
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Potres se osjetio i u Dubrovniku: "Kratko i osjetno", kratko, ali jako", napisali su korisnici EMSC-a.
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