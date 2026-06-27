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Dalić objasnio zašto je Gvardiola ostavio na klupi

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N1 Info
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27. lip. 2026. 22:45
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zlatko dalić
N1

Hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Gane u trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva. Zlatko Dalić napravio je tri promjene u odnosu na ogled s Panamom. Na klupi su ostali Joško Gvardiol, Marco Pašalić i Petar Musa, a mijenjaju ih Petar Sučić, Nikola Vlašić i Ante Budimir.

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Dalić je za HRT uoči utakmice objasnio zašto je Gvardiola ostavio na klupi za pričuve.

"Znamo koliko nam je ova utakmica bitna. Napravili smo tri promjene, Perišić umjesto Gvardiola jer je u ovom trenutku koncentriraniji, a Gana tamo ima Semenya koji je jako brz.

Imamo tri ofenzivna vezna prema naprijed, Baturinu, Sučića i Vlašića. Sva trojica mogu tražiti uzak prostor. Budimir je pun samopouzdanja. Kad se budemo branili, Sučić će pomagati u fazi obrane s Modrićem i Kovačićem. Znamo što je cilj - proći skupinu", rekao je Dalić.

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Teme
joško gvardiol sp 2026. sp2026 svjetsko nogometno prvenstvo zlatko dalić

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