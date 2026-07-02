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"BOSANSKI DIJAMANT"

Edin Džeko postavio rekord Svjetskih prvenstava, ali već noćas će ga srušiti dvije legende

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02. srp. 2026. 08:29
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United States v Bosnia and Herzegovina IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita
DARREN YAMASHITA IMAGN IMAGES via Reuters

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom od Sjedinjenih Američkih Država (2:0) oprostila se od Svjetskog prvenstva, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Unatoč ispadanju, kapetan Edin Džeko ispisao je povijest svjetskih prvenstava.

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"Edin Džeko prvi je igrač vanjskog polja od 40 godina ili više koji je nastupio u nokaut utakmici na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Prisutnost", objavila je na X-u Opta.

No, rekord "bosanskog dijamanta" trajat će vrlo kratko.

Već u noćašnjem susretu šesnaestine finala između Hrvatske i Portugala, koji počinje u 1:00 sat, očekuje se nastup dvojice još starijih veterana – Luke Modrića i Cristiana Ronalda.

Modrić danas ima 40 godina i 296 dana, dok je Ronaldo navršio 41 godinu i 147 dana. Upravo će portugalska zvijezda, ako zaigra od prve minute ili uđe u igru, preuzeti Džekin rekord i postati najstariji nogometaš koji je nastupio u nokaut fazi Mundijala.

Podsjetimo, legendarni bosanskohercegovački napadač utakmicu protiv SAD-a započeo je u početnoj postavi, ali je izašao iz igre u 51. minuti zbog ozljede, prenosi Klix.ba.

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