"BOSANSKI DIJAMANT"
Edin Džeko postavio rekord Svjetskih prvenstava, ali već noćas će ga srušiti dvije legende
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom od Sjedinjenih Američkih Država (2:0) oprostila se od Svjetskog prvenstva, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Unatoč ispadanju, kapetan Edin Džeko ispisao je povijest svjetskih prvenstava.
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"Edin Džeko prvi je igrač vanjskog polja od 40 godina ili više koji je nastupio u nokaut utakmici na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Prisutnost", objavila je na X-u Opta.
No, rekord "bosanskog dijamanta" trajat će vrlo kratko.
Već u noćašnjem susretu šesnaestine finala između Hrvatske i Portugala, koji počinje u 1:00 sat, očekuje se nastup dvojice još starijih veterana – Luke Modrića i Cristiana Ronalda.
Modrić danas ima 40 godina i 296 dana, dok je Ronaldo navršio 41 godinu i 147 dana. Upravo će portugalska zvijezda, ako zaigra od prve minute ili uđe u igru, preuzeti Džekin rekord i postati najstariji nogometaš koji je nastupio u nokaut fazi Mundijala.
Podsjetimo, legendarni bosanskohercegovački napadač utakmicu protiv SAD-a započeo je u početnoj postavi, ali je izašao iz igre u 51. minuti zbog ozljede, prenosi Klix.ba.
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