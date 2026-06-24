"jako su se potrudili"
Ibrahimović: "Hrvatskoj nije bio potreban genijalni taktičar za ovakvu utakmicu"
Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović komentirao je za FOX Sports, čiji je stručni komentator, teško izborenu pobjedu Hrvatske protiv Paname. Podsjetimo, jedini pogodak na utakmici postigao je Ante Budimir, a "Vatreni" su s ta tri boda ostala u igri za prolaz u nokaut-fazu natjecanja.
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"Hrvatskoj su nade za prolazak još žive, a čeka je teška utakmice protiv Gane. Nije im bio potreban genijalni taktičar za ovakvu utakmicu, ali su na kraju pobijedili.
Hrvatska se jako potrudila za ovu pobjedu, koja joj je bila potrebna za opstanak u skupini. Istovremeno, panamski navijači trebaju biti ponosni na svoju reprezentaciju jer je sam plasman na Svjetsko prvenstvo velika stvar", izjavio je Ibrahimović.
Njegov sukomentator Thierry Henry govorio je u superlativima o "Vatrenima".
"Bili su treći ’98., pa su igrali finale 2018., a onda opet bili treći 2022. Imaju i osvajača Zlatne lopte. Za zemlju veličine Hrvatske… sve to što sam nabrojao je naprosto ludo", poručio je Henry i dodao da se nada da će Hrvatska proći dalje.
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