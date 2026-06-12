VIDEO / Ibrahimović izjavom o Vatrenima razveselio naše navijače: Imam hrvatske korijene...

"Imamo Englesku. Vraća li se nogomet kući? Vidjet ćemo. Imamo Hrvatsku. Imam korijene iz Hrvatske, tako da ih podržavam na ovom turniru. Imamo Ganu. Velik talent, vidjet ćemo što će pokazati. Imamo Panamu. Nažalost, mislim da će u ovoj skupini oni biti vreća za udaranje", rekao je Ibrahimović.