VIDEO / Ibrahimović izjavom o Vatrenima razveselio naše navijače: Imam hrvatske korijene...

izdvojio "vreću za udaranje"
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Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. tek je počelo, a Zlatan Ibrahimović već je privukao pozornost svojim procjenama. Tijekom uvodne emisije na FOX Sportsu, čiji je stručni komentator, bivši švedski reprezentativac odgovorio je na pitanje koja mu je skupina najviše zapela za oko.
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Bez puno razmišljanja, odgovorio je - skupina L. Iz nje je izdvojio favorite, ali i jednu reprezentaciju nazvao "vrećom za udaranje".
"Imamo Englesku. Vraća li se nogomet kući? Vidjet ćemo. Imamo Hrvatsku. Imam korijene iz Hrvatske, tako da ih podržavam na ovom turniru. Imamo Ganu. Velik talent, vidjet ćemo što će pokazati. Imamo Panamu. Nažalost, mislim da će u ovoj skupini oni biti vreća za udaranje", rekao je Ibrahimović.
Zlatan Ibrahimović when asked which World Cup group excites him the most:— TheCroatian (@TheCroatian_) June 11, 2026
"Group L. I have some roots from Croatia, so I'm supporting them in this tournament."pic.twitter.com/dKaLVIIguG
Smatra da će se Engleska i Hrvatska boriti za prvo mjesto skupine, a Gana bi im, dodaje, mogla pomrsiti račune i uzeti nekoliko bodova. "Ali, ne vidim Panamu kao ozbiljnog kandidata", istaknuo je.
Skupina L okuplja Englesku, Hrvatsku, srebrne iz 2018. i brončane iz 2022. godine, afričkog predstavnika Ganu te Panamu iz zone CONCACAF-a. Engleska se na FIFA-inoj ljestvici nalazi na četvrtom mjestu, Hrvatska je 11., dok je Panama na 34. poziciji, gotovo 40 mjesta ispred Gane koja zauzima 73. mjesto, prenosi Newsweek.
Momčad Engleske, koju vodi Thomas Tuchel, turnir otvara protiv Hrvatske 17. lipnja, u reprizi polufinala Svjetskog prvenstva 2018. godine koje je Hrvatska dobila nakon produžetaka.
Upravo tu utakmicu Ibrahimović vidi kao ključnu za rasplet skupine.
Ibrahimović je tijekom karijere postigao više od 560 pogodaka, što ga svrstava među 15 najboljih strijelaca svih vremena, osvojio je 34 velika trofeja te nastupao za velikane poput Ajaxa, Juventusa, Intera, Barcelone, AC Milana, PSG-a i Manchester Uniteda. Umirovio se 2023. godine kao najbolji strijelac u povijesti švedske reprezentacije sa 62 pogotka.
Ibrahimovićev je otac Bošnjak, a majka Hrvatica, dok je on rođen u Švedskoj.
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