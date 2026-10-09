uzvratio kritičarima
Jurčić o "onoj" fotografiji s Mourinhom: "Javnost me sprdala. Niske strasti, mali ljudi"
Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji trener Dinama Kruno Jurčić ponovno se osvrnuo na fotografiju s Joseom Mourinhom koja je nakon Dinamova teškog poraza od Real Madrida 2011. godine izazvala brojne reakcije u javnosti. Jurčić je naglasio da mu fotografija, unatoč kritikama, predstavlja dragu uspomenu.
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Jurčić je gostovao u emisiji „Druga strana medalje”, u kojoj se prisjetio utakmice odigrane na Santiago Bernabeuu, gdje je Dinamo izgubio od Reala 6:2. Nakon susreta fotografirao se s tadašnjim trenerom madridskog kluba Joseom Mourinhom, a njihov zagrljaj ubrzo je postao tema komentara i podsmijeha.
Godinama poslije Jurčić je odlučio pojasniti kako je došlo do susreta i poručio da je cijela situacija bila drukčija od onoga kako su je neki predstavljali, piše Slobodna Dalmacija.
"Mourinho je došao meni, a ne ja njemu"
Bivši trener Dinama istaknuo je kako nije on tražio priliku za fotografiranje s portugalskim stručnjakom, nego je Mourinho prvi prišao njemu.
"Znate kad je Mourinho došao na Maksimir gledati Modrića, kakva se kolona za slikanje stvorila? To je hrvatska dvoličnost, ne znam kako bih to nazvao", rekao je Jurčić.
Objasnio je i kako je izgledao njihov susret nakon utakmice u Madridu.
"Ja nisam došao Mourinhu, on je meni došao. On je mali, niski čovjek, ja sam dosta visok. On je došao, ja sam ga zagrlio", ispričao je.
Fotografija za njega ima posebno značenje
Dok su se drugi usredotočili na zagrljaj i fotografiju, Jurčić je u tom trenutku vidio nešto sasvim drugo. Za njega je to bila uspomena na vlastiti nogometni put, od rodnog Klobuka u Hercegovini do jednog od najpoznatijih stadiona na svijetu.
"Ja sam došao s gumna u Klobuku u Hercegovini, gdje sam igrao nogomet. Ja sam došao s gumna na Santiago Bernabeu i slikao sam se s nogometnim i trenerskim idolom", rekao je.
Upravo zato, ističe, fotografija za njega ima osobnu vrijednost koju negativni komentari nisu mogli umanjiti.
Jurčić se osvrnuo i na reakcije hrvatske javnosti, koja mu je tada zamjerala fotografiranje s Mourinhom nakon uvjerljivog poraza Dinama.
"Meni je hrvatska javnost to zamjerila, sprdala me, ali ja sam znao odakle to ide. Našli bi nešto drugo. Niske strasti, mali ljudi", zaključio je.
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