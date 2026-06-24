navijački fenomen
Nisu svi oduševljeni "Vikinškim veslanjem": "Nepodnošljivo. Ismijavate nas..."
Norveški uspjeh na Svjetskom prvenstvu izazvao je euforiju kod kuće, ali prepoznatljiva proslava "Vikinškog veslanja" počinje testirati strpljenje njihovih skandinavskih susjeda, izazivajući slijeganje ramenima u Švedskoj i zavist u Danskoj.
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Proslava "Vikinško veslanje" postalo je fenomen na Svjetskom prvenstvu, a kapetan Martin Odegaard čak je predvodio igrače, trenerski stožer i navijače u sinkroniziranom nastupu nakon posljednjeg zvižduka u pobjedi od 3-2 nad Senegalom, dok su norveški navijači kasnije pokušavali nagovoriti norveškog kralja da im se pridruži tijekom naknadne proslave.
Međutim, za Šveđane je proslava njihovih susjeda više smetnja nego novost, a neki smatraju da simulacija veslanja previše podsjeća na "grom" koji su islandski navijači proslavili na prethodnim turnirima.
"Nikada to neću učiniti. Oni samo uzdišu, možda uglavnom na televizijsku ekipu koja to svaki put zumira“, rekao je švedski branič Gustaf Lagerbielke novinarima na konferenciji za novinare u utorak. "Uostalom, vrlo je slično islandskom vulkanu. Ali, što god vam ide na ruku.“
Drugi članovi švedske reprezentacije bili su slično razočarani.
"Vjerojatno se počinje previše koristiti. Osjeća se kao da ga koriste svaki put kad dobiju priliku. Ali ipak im dobro funkcionira. Ako ih to čini sretnim...“, dodao je suigrač Elliot Stroud.
Ipak, dok Šveđani mogu ostati usredotočeni na svoj tabor, Danci, koji nisu sudjelovali u turniru nakon poraza od Češke u doigravanju, puno teže podnose norvešku euforiju.
"To graniči s norveškim nasiljem nad ostalim Nordijcima. Norvežani trenutno proživljavaju zabavu života“, napisao je danski novinar Johnny Wojciech Kokborg u tabloidu B.T.
"Činjenica je - nažalost - da bi Norvežani mogli na kraju naštetiti mnogim momčadima. Ali najviše od svega, nas Dance boli priznanje da više nismo najbolji u nordijskoj regiji. To je jednostavno nepodnošljivo. Ismijavate nas, Norveška.“
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