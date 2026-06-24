"Neuobičajena prijetnja": Trump produljio izvanredno stanje za Zapadni Balkan

Uredba je proširena 2003. godine kako bi obuhvatila i aktivnosti koje ometaju provedbu Ohridskog sporazuma u Sjevernoj Makedoniji, a dodatno je proširena 2021. izvršnom uredbom predsjednika Joea Bidena. Tada su među razlozima navedeni podrivanje poslijeratnih sporazuma i institucija nastalih nakon raspada bivše Jugoslavije te raširena korupcija koja otežava demokratski razvoj i integraciju regije u euroatlantske strukture, piše N1 Srbija.