osuđen za ratne zločine
Predsjednik Milanović oduzeo odlikovanja Branimiru Glavašu
Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je Branimiru Glavašu sedam odlikovanja, odluka je objavljena u Narodnim novinama, a uslijedila je nakon što je Visoki kazneni sud objavio presudu kojom je Glavaš u predmetu “garaža i selotejp” osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina.
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Glavašu se oduzimaju Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista, Spomenica domovinskog rata i Spomenica domovinske zahvalnosti.
U odluci, koju je Milanović donio 18. lipnja na temelju Ustava te Zakona o odlikovanjima i priznanjima RH, navodi se da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 18. veljače.
Visoki kazneni sud 10. lipnja objavio je da je potvrdio presudu kojom je Glavaš osuđen na sedam godina zatvora jer, kao zapovjednik, nije spriječio, a dijelom je i izravno naredio ubijanje civila, njihovo nečovječno postupanje i protuzakonito zatvaranje, čime su prekršena pravila međunarodnog prava.
Sud je utvrdio da su optuženici, uz Glavaša njih još troje, od srpnja do prosinca 1991., tijekom obrane Osijeka, kao zapovjednici i pripadnici vojnih postrojbi sudjelovali u protupravnim postupanjima prema civilima, uglavnom srpske nacionalnosti. Prema obrazloženju suda, zločini su bili usmjereni na zastrašivanje, odmazdu i protupravnu represiju nad civilnim stanovništvom.
Glavašu je stavljeno na teret da je kao zapovjedno odgovorna osoba imao saznanja o nezakonitim postupanjima podređenih, uključujući nezakonita lišavanja slobode, zlostavljanja i ubojstva osječkih civila, ali nije poduzeo mjere da ih spriječi. Sud mu je, uz propuste u nadzoru i sprječavanju zločina, stavio na teret i izdavanje zapovijedi koje su dovele do teških kaznenih djela nad civilima.
U odnosu na ostale optuženike, sud je utvrdio da su izravno sudjelovali u fizičkim zlostavljanjima, mučenjima, ubojstvima civila i protuzakonitim lišavanjima slobode.
Odlikovanja mu je prvo oduzeo Josipović, a Milanović vratio
Sedam ratnih odlikovanja i čin general-bojnika Branimiru Glavašu 2010. godine prvo je oduzeo tadašnji predsjednik Ivo Josipović, a krajem svibnja 2021. Milanović mu je ratna odlikovanja vratio, što je Glavašev sin i odvjetnik Filip Glavaš tada pozdravio kao jedino razumno i logično rješenje u situaciji kada njegov otac više nema status osuđenika.
Milanovićeva tadašnja odluka o prestanku važenja Josipovićeve odluke donesena je na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja RH i to na temelju dviju sudskih odluka, koje su predstavljale preokret u slučajevima 'selotejp' i 'garaža'.
Riječ je o odluci Ustavnog suda od 12. siječnja 2015. godine kojom je ukinuta pravomoćna presuda Glavašu i ostalim okrivljenicima te o odluci Vrhovnog suda od 7. lipnja 2016. kojom je ukinuta prvostupanjska presuda u istom slučaju te je postupak vraćen na početak.
Milanović je tada izjavio kako je donošenje odluke o vraćanju državnih odlikovanja tražio sam Branimir Glavaš jer je formalno već pet godina neosuđena osoba. Naveo je i da će, bude li Glavaš ponovno pravomoćno osuđen, morati napraviti išto što je napravio bivši predsjednik Josipović kada je Glavašu oduzeo odlikovanja.
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