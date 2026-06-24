Predsjednik Milanović oduzeo odlikovanja Branimiru Glavašu

Glavašu je stavljeno na teret da je kao zapovjedno odgovorna osoba imao saznanja o nezakonitim postupanjima podređenih, uključujući nezakonita lišavanja slobode, zlostavljanja i ubojstva osječkih civila, ali nije poduzeo mjere da ih spriječi. Sud mu je, uz propuste u nadzoru i sprječavanju zločina, stavio na teret i izdavanje zapovijedi koje su dovele do teških kaznenih djela nad civilima.