FIFA NEMA JASNA PRAVILA
Upozorenje hrvatskim navijačima u Dallasu: Veće zastave mogle bi biti zabranjene na stadionu
Hrvatske navijače koji će u srijedu pratiti utakmicu protiv Engleske u Dallasu dočekale su strože mjere vezane uz unošenje zastava na stadion.
Oglas
Prema informacijama organizatora Svjetskog prvenstva, navijačima neće biti dopušteno postavljati zastave preko LED reklamnih panela uz teren, dok bi veće zastave i transparenti mogli biti oduzeti već pri ulasku na stadion.
Dopuštene su manje zastave koje će se moći postaviti isključivo na za to predviđena mjesta iza golova, dok za veće transparente organizatori traže prethodno odobrenje.
Zastave oduzimane prije okršaja Nizozemske i Japana
Odluka je izazvala nezadovoljstvo među hrvatskim navijačima, kojima su zastave godinama jedan od najprepoznatljivijih navijačkih rekvizita na velikim natjecanjima.
Da se pravila doista provode pokazao je i raniji susret Nizozemske i Japana na istom stadionu, kad su zaštitari pojedinim navijačima oduzeli zastave. Na drugim stadionima takvi slučajevi zasad nisu zabilježeni, javlja Dnevnik.hr.
FIFA nije objasnila koja su obilježja dopuštena
Dodatnu zabunu stvara činjenica da FIFA nije precizno objasnila koja su obilježja dopuštena, kao ni maksimalne dimenzije zastava koje prolaze sigurnosne kontrole. Nejasno je i mogu li se unositi regionalne, gradske ili klupske zastave.
Navijačima se zato preporučuje da prije dolaska provjere pravila stadiona i budu spremni na mogućnost da veće zastave neće moći unijeti.
Unatoč ograničenjima, očekuje se da će tribine u Dallasu biti ispunjene hrvatskim navijačima i prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas