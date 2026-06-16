Posebne preporuke teksaške policije našim navijačima: "Ako primijetite osobu koja nosi vatreno oružje..."

"Nemojte se ponašati glasno, agresivno ili na način koji ometa javni red i mir. Nemojte nastaviti konzumirati alkohol na javnom mjestu nakon što vas na to upozore policijski službenici ili zaštitari. Nemojte ulaziti u fizičke sukobe s drugim navijačima ili bilo kojim drugim osobama. Nemojte blokirati prometnice, ulaze ili javne prolaze, čak ni kao dio organiziranog navijačkog slavlja," stoji u priopćenju policije.