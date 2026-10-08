konferencijska liga
Veliki udarac za Ajax tjedan dana pred Hajduk
Nizozemski velikan Ajax u Split stiže ozbiljno oslabljen nakon što je jedan od njegovih najvažnijih napadača doživio tešku ozljedu.
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Nogometaši Hajduka sljedećeg četvrtka, 15. listopada, na Poljudu će ugostiti Ajax u prvom kolu ligaške faze Konferencijske lige, a nizozemski velikan u Split stiže bez jednog od svojih ključnih igrača. Danski napadač Kasper Dolberg (28) teško je ozlijedio koljeno i čeka ga dugotrajan oporavak, piše gol.hr.
Dolberg je ozljedu zadobio tijekom treninga danske reprezentacije, a dodatni pregledi potvrdili su oštećenje prednjeg križnog ligamenta desnog koljena. U utorak je uspješno operiran u Kopenhagenu, dok je Ajax dan kasnije službeno potvrdio težinu ozljede.
Ajax ima dobre opcije
"Operacija prednjeg križnog ligamenta prošla je dobro. Naravno da mi je drago zbog toga, iako je ova ozljeda veliki udarac. U sljedećem razdoblju morat ću se potpuno posvetiti oporavku. Uskoro ću se vratiti u Amsterdam i tamo nastaviti rehabilitaciju", poručio je Dolberg.
Riječ je o velikom hendikepu za momčad trenera Michela Sáncheza. Danski reprezentativac ove je sezone u šest prvenstvenih nastupa postigao dva pogotka i upisao tri asistencije, a još jedan gol dodao je u europskim kvalifikacijama.
Ipak, Ajax i bez njega raspolaže ozbiljnom napadačkom kvalitetom. U kadru su nigerijski napadač Tolu Arokodare, koji je ove sezone već postigao šest pogodaka, te Brazilac Marcos Leonardo, za kojeg je nizozemski klub izdvojio gotovo 20 milijuna eura.
Hajduk će tako u europski okršaj ući protiv oslabljenog suparnika, ali jasno je da Splićane očekuje iznimno težak posao. Utakmica na Poljudu igra se u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 18:45.
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