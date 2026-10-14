Elizabeth Holmes pozvala je filmsku ekipu u svoj dom, a onda su "stvari postale čudne"

Mark Felix / AFP

Život medicinske prevarantice Elizabeth Holmes, koja se nalazi u zatvoru zbog prijevare i lažnih obećanja njezine tvrtke Theranos o revolucionarnim krvnim pretragama, prikazan je u novom dokumentarnom filmu You Can See Everything. Film redatelja Nathana Fieldera i Lancea Oppenheima, snimljen tijekom 34 dana prije nego što je Holmes otišla u zatvor, u SAD-u će biti premijerno prikazan u petak.

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Naime, danas već propala tvrtka Theranos lažno je reklamirala tehnologiju koja je navodno mogla otkriti brojne zdravstvene probleme pojedinca na temelju samo nekoliko kapi krvi.

Projekt je početkom 2010-ih osvojio Silicijsku dolinu, kada je mlada poduzetnica Holmes uspjela privući ulagače, među kojima su bili Henry Kissinger, Carlos Slim i Rupert Murdoch. Nakon tromjesečnog suđenja 2022. godine osuđena je na više od 11 godina zatvora zbog prijevare ulagača.

Zajednički život pod istim krovom izazvao napetosti

Kako izvještava francuska novinska agencija AFP, film prati njezin obiteljski život s partnerom Billyjem Evansom i njihovo dvoje djece. Dokumentarac je prošlog utorka na projekciji u Los Angelesu izazvao smijeh i pljesak publike.

Naime, kanadski komičar, scenarist i producent Fielder poznat je po tome što vješto koristi neugodne situacije, osjećaj nelagode i ozbiljan humor kako bi postigao komični učinak.

Prema riječima redatelja, Holmes je sama pokrenula razgovore o dokumentiranju svoje svakodnevice. Nakon nekoliko susreta pozvala je filmsku ekipu u svoj dom, a tada su "stvari postale čudne", navodi AFP.

U razgovoru nakon projekcije redatelji su svoje iskustvo opisali kao "ponekad doista tužno i teško".

Kako su ispričali, zajednički boravak pod istim krovom izazvao je napetosti. Partner medicinske prevarantice, Billy Evans, koji film još nije pogledao, pokušavao je i kontrolirati tijek snimanja.

Ni Holmes još nije vidjela konačnu verziju filma jer i dalje služi zatvorsku kaznu.

Skandal koji je izazvao veliko zanimanje javnosti poslužio je i kao temelj za knjigu Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup autora Johna Carreyroua, brojne podcaste te miniseriju The Dropout, u kojoj je glavnu ulogu odigrala poznata glumica Amanda Seyfried.