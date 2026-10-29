„Odlazak iz bolnice je vrlo pozitivan korak prema oporavku. Sada je najvažniji njegov potpuni odmor, a trenutačno nema govora o tome kada bi se mogao vratiti na posao“, rekao je pomoćni trener Danks nakon što je Bayern sa 6-1 svladao drugoligaša Magdeburg u utakmici šesnaestine finala DFB Pokala.