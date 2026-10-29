OPORAVAK VINCENTA KOMPANYJA
Trener Bayerna srušio se na treningu, klub objavio nove informacije o njegovu zdravlju
Trener Vincent Kompany je otpušten iz bolnice te oporavak nastavlja doma, u krugu obitelji, izjavio je Aaron Danks, pomoćni trener nogometaša minhenskog Bayerna o zdravstvenom stanju glavnog stratega Bavaraca.
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„Odlazak iz bolnice je vrlo pozitivan korak prema oporavku. Sada je najvažniji njegov potpuni odmor, a trenutačno nema govora o tome kada bi se mogao vratiti na posao“, rekao je pomoćni trener Danks nakon što je Bayern sa 6-1 svladao drugoligaša Magdeburg u utakmici šesnaestine finala DFB Pokala.
Kompany se prošlog petka srušio u trening centru Bayerna, u vrijeme dok je pratio trening druge momčadi. Nakon liječničkih pretraga potvrđeno je da je meningitis razlog aktualnih problema trenera bavarske momčadi.
„U ovom je trenutku zdravlje Kompanyja prioritet. Tek kada se dogodi potpuni oporavak vratit će se u klub. I dalje je pod nadzorom liječnika, kao i klupskog liječničkog tima“, dodao je Danks.
Na vrhu ljestvice Bundeslige su Bayern i Borussia (D) s identičnih 17 bodova. Dva velika rivala upravo ove subote igraju međusobno, na Allianz Areni od 18.30 sati.
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