Zbog kontroverzne Trumpove intervencije oglasio se i Bruxelles: "Odluke o sportskim pravilima ne pripadaju političarima!"

KIYOSHI MIO IMAGN IMAGES via Reuters

Europska komisija poručila je kako odluke u sportu moraju biti donesene na temelju objektivnih i transparentnih kriterija, nakon što je FIFA ukinula suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, što mu je omogućilo nastup protiv Belgije. Odluka je uslijedila nakon telefonskog razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

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Glasnogovornica Europske komisije Eva Hrncirova nije željela komentirati konkretan slučaj, ali je naglasila da sportski savezi moraju zadržati autonomiju u donošenju svojih odluka.

"Poštujemo autonomiju sporta i pravo sportskih federacija da same određuju kriterije prema kojima se natjecatelji mogu natjecati. No, takve odluke moraju biti utemeljene na objektivnim i transparentnim kriterijima", poručila je i dodala da Europska unija podupire načela fair-playa i poštenog natjecanja, prenosi Politico.

Balogun je isključen u utakmici protiv Bosne i Hercegovine u prvoj nokaut fazi natjecanja te je zbog crvenog kartona trebao propustiti susret osmine finala protiv Belgije.

Međutim, nakon razgovora Trumpa i Infantina suspenzija je ukinuta. FIFA nije potvrdila da je telefonski razgovor utjecao na odluku, već je priopćila da je neovisno disciplinsko tijelo odlučilo povući kaznu od jedne utakmice.

Europski povjerenik za sport Glenn Micallef bio je znatno oštriji. Na društvenoj mreži X poručio je da "odluke o sportskim pravilima pripadaju sportskim tijelima, a ne političarima" te upozorio da politički pritisci ugrožavaju neovisnost sportskih organizacija.

Kritike su stigle i iz UEFA-e, koja je odluku FIFA-e nazvala "neshvatljivom i neopravdanom", ocijenivši da je svjetska nogometna organizacija prešla "crvenu liniju".

Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prévot izjavio je da odluka FIFA-e "otvara brojna pitanja", dodajući kako bi odluka, ako je doista donesena nakon političkog telefonskog poziva, predstavljala ozbiljno narušavanje temeljnih načela nogometa i sporta te dovela u pitanje vjerodostojnost FIFA-e kada govori o fair-playu.

Rezerviranu kritiku uputio je i britanski premijer Keir Starmer, čiji je glasnogovornik poručio da su odluke o suspenzijama isključivo u nadležnosti svjetskih nogometnih tijela te da premijer podupire integritet svih sportskih natjecanja.