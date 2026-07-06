Oglas

ugrožena autonomija sporta

Zbog kontroverzne Trumpove intervencije oglasio se i Bruxelles: "Odluke o sportskim pravilima ne pripadaju političarima!"

author
N1 Info
|
06. srp. 2026. 16:22
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio
KIYOSHI MIO IMAGN IMAGES via Reuters

Europska komisija poručila je kako odluke u sportu moraju biti donesene na temelju objektivnih i transparentnih kriterija, nakon što je FIFA ukinula suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, što mu je omogućilo nastup protiv Belgije. Odluka je uslijedila nakon telefonskog razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

Oglas

Glasnogovornica Europske komisije Eva Hrncirova nije željela komentirati konkretan slučaj, ali je naglasila da sportski savezi moraju zadržati autonomiju u donošenju svojih odluka.

"Poštujemo autonomiju sporta i pravo sportskih federacija da same određuju kriterije prema kojima se natjecatelji mogu natjecati. No, takve odluke moraju biti utemeljene na objektivnim i transparentnim kriterijima", poručila je i dodala da Europska unija podupire načela fair-playa i poštenog natjecanja, prenosi Politico.

Balogun je isključen u utakmici protiv Bosne i Hercegovine u prvoj nokaut fazi natjecanja te je zbog crvenog kartona trebao propustiti susret osmine finala protiv Belgije.

Međutim, nakon razgovora Trumpa i Infantina suspenzija je ukinuta. FIFA nije potvrdila da je telefonski razgovor utjecao na odluku, već je priopćila da je neovisno disciplinsko tijelo odlučilo povući kaznu od jedne utakmice.

Europski povjerenik za sport Glenn Micallef bio je znatno oštriji. Na društvenoj mreži X poručio je da "odluke o sportskim pravilima pripadaju sportskim tijelima, a ne političarima" te upozorio da politički pritisci ugrožavaju neovisnost sportskih organizacija.

Kritike su stigle i iz UEFA-e, koja je odluku FIFA-e nazvala "neshvatljivom i neopravdanom", ocijenivši da je svjetska nogometna organizacija prešla "crvenu liniju".

Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prévot izjavio je da odluka FIFA-e "otvara brojna pitanja", dodajući kako bi odluka, ako je doista donesena nakon političkog telefonskog poziva, predstavljala ozbiljno narušavanje temeljnih načela nogometa i sporta te dovela u pitanje vjerodostojnost FIFA-e kada govori o fair-playu.

Rezerviranu kritiku uputio je i britanski premijer Keir Starmer, čiji je glasnogovornik poručio da su odluke o suspenzijama isključivo u nadležnosti svjetskih nogometnih tijela te da premijer podupire integritet svih sportskih natjecanja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
američka nogometna reprezentacija donald trump fifa folarin balogun sp 2026. sp2026 svjetsko nogometno prvenstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ