Folarin Balogun
Zvijezda reprezentacije SAD-a koja pod Trumpovim planom ne bi mogla biti Amerikanac
Folarin Balogun predstavio se svjetskoj javnosti na najbolji mogući način – s dva gola za suorganizatora Svjetskog prvenstva SAD u pobjedi protiv Paragvaja u prvom kolu grupne faze natjecanja.
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No, 24-godišnji napadač predstavlja SAD zahvaljujući spletu okolnosti. Ironija je da je upravo on tip osobe kojoj bi, prema strožoj imigracijskoj politici predsjednika Donalda Trumpa, u budućnosti moglo biti uskraćeno automatsko američko državljanstvo.
Balogun, inače proizvod Arsenalove akademije, mogao je igrati za Englesku ili Nigeriju, ali rođen je u New Yorku, i to sasvim slučajno. Njegovi roditelji iz Nigerije živjeli su u Londonu, a tijekom putovanja u SAD 2001. njegova majka, tada trudna, nije mogla ukrcati se na povratni let. Umjesto u britanskoj prijestolnici, Balogun je rođen u Brooklynu 3. srpnja 2001.
Time je automatski dobio američko državljanstvo prema ustavnom pravilu o državljanstvu po rođenju, piše BBC.
Politička rasprava oko državljanstva
Trumpov izvršni nalog nastoji ukinuti automatsko dobivanje državljanstva za djecu roditelja koji u SAD-u borave ilegalno ili privremeno, primjerice s turističkim vizama.
Administracija tvrdi da je cilj reforma imigracijskog sustava i zaštita nacionalne sigurnosti, no odluka Vrhovnog suda mogla bi imati velike posljedice za tisuće ljudi.
Balogun je tako postao simbol šire rasprave koja se odvijala uoči Svjetskog prvenstva, u trenutku kad se SAD suočava s brojnim imigracijskim i viznim kontroverzama.
"Imamo sreću što ga imamo"
Na terenu, međutim, politika je pala u drugi plan. Balogun je protiv Paragvaja pokazao zašto ga američki navijači vide kao buduću zvijezdu.
Veznjak Christian Pulisic nakon utakmice nije skrivao oduševljenje: "Dečko je nevjerojatan. Trenutno je smrtonosan pred golom".
Bivši američki reprezentativac Kenny Cooper smatra da SAD s napadačem koji zabija na najvišoj razini može ostvariti povijesni rezultat.
Balogun, koji igra za AS Monaco u francuskoj Ligue 1, dugo je bio između Engleske i SAD-a. Nastupao je za obje reprezentacije u mlađim kategorijama, a prije tri godine odlučio je promijeniti sportsko državljanstvo. Američki savez tad je intenzivno radio na njegovom dolasku, a navijači su ga otvoreno pozivali da odabere SAD.
"Navijači su mi dali ogromnu motivaciju i podršku. Želim im dokazati da sam donio pravu odluku", rekao je Balogun.
Novi simbol američkog nogometa
Balogun nije jedini reprezentativac SAD-a s međunarodnim korijenima. Upravo ta raznolikost, smatraju navijači, predstavlja ono što američku momčad čini posebnom.
Iako još nije najveća nogometna zvijezda u zemlji, Balogun je nakon samo jedne utakmice Svjetskog prvenstva već pokazao da bi mogao postati novi simbol američkog nogometa.
S dva gola na startu turnira već je napravio velik korak prema borbi za Zlatnu kopačku – nagradu koja je u posljednjih 12 izdanja čak deset puta pripadala igračima sa šest ili više pogodaka.
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