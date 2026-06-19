Zvijezda reprezentacije SAD-a koja pod Trumpovim planom ne bi mogla biti Amerikanac

Balogun, inače proizvod Arsenalove akademije, mogao je igrati za Englesku ili Nigeriju, ali rođen je u New Yorku, i to sasvim slučajno. Njegovi roditelji iz Nigerije živjeli su u Londonu, a tijekom putovanja u SAD 2001. njegova majka, tada trudna, nije mogla ukrcati se na povratni let. Umjesto u britanskoj prijestolnici, Balogun je rođen u Brooklynu 3. srpnja 2001.