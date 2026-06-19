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Folarin Balogun

Zvijezda reprezentacije SAD-a koja pod Trumpovim planom ne bi mogla biti Amerikanac

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19. lip. 2026. 19:08
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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio
KIYOSHI MIO IMAGN IMAGES via Reuters

Folarin Balogun predstavio se svjetskoj javnosti na najbolji mogući način – s dva gola za suorganizatora Svjetskog prvenstva SAD u pobjedi protiv Paragvaja u prvom kolu grupne faze natjecanja.

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No, 24-godišnji napadač predstavlja SAD zahvaljujući spletu okolnosti. Ironija je da je upravo on tip osobe kojoj bi, prema strožoj imigracijskoj politici predsjednika Donalda Trumpa, u budućnosti moglo biti uskraćeno automatsko američko državljanstvo.

Balogun, inače proizvod Arsenalove akademije, mogao je igrati za Englesku ili Nigeriju, ali rođen je u New Yorku, i to sasvim slučajno. Njegovi roditelji iz Nigerije živjeli su u Londonu, a tijekom putovanja u SAD 2001. njegova majka, tada trudna, nije mogla ukrcati se na povratni let. Umjesto u britanskoj prijestolnici, Balogun je rođen u Brooklynu 3. srpnja 2001.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio
KIYOSHI MIO IMAGN IMAGES via Reuters

Time je automatski dobio američko državljanstvo prema ustavnom pravilu o državljanstvu po rođenju, piše BBC.

Politička rasprava oko državljanstva

Trumpov izvršni nalog nastoji ukinuti automatsko dobivanje državljanstva za djecu roditelja koji u SAD-u borave ilegalno ili privremeno, primjerice s turističkim vizama.

Administracija tvrdi da je cilj reforma imigracijskog sustava i zaštita nacionalne sigurnosti, no odluka Vrhovnog suda mogla bi imati velike posljedice za tisuće ljudi.

Balogun je tako postao simbol šire rasprave koja se odvijala uoči Svjetskog prvenstva, u trenutku kad se SAD suočava s brojnim imigracijskim i viznim kontroverzama.

"Imamo sreću što ga imamo"

Na terenu, međutim, politika je pala u drugi plan. Balogun je protiv Paragvaja pokazao zašto ga američki navijači vide kao buduću zvijezdu.

Veznjak Christian Pulisic nakon utakmice nije skrivao oduševljenje: "Dečko je nevjerojatan. Trenutno je smrtonosan pred golom".

Bivši američki reprezentativac Kenny Cooper smatra da SAD s napadačem koji zabija na najvišoj razini može ostvariti povijesni rezultat.

Balogun, koji igra za AS Monaco u francuskoj Ligue 1, dugo je bio između Engleske i SAD-a. Nastupao je za obje reprezentacije u mlađim kategorijama, a prije tri godine odlučio je promijeniti sportsko državljanstvo. Američki savez tad je intenzivno radio na njegovom dolasku, a navijači su ga otvoreno pozivali da odabere SAD.

"Navijači su mi dali ogromnu motivaciju i podršku. Želim im dokazati da sam donio pravu odluku", rekao je Balogun.

Novi simbol američkog nogometa

Balogun nije jedini reprezentativac SAD-a s međunarodnim korijenima. Upravo ta raznolikost, smatraju navijači, predstavlja ono što američku momčad čini posebnom.

Iako još nije najveća nogometna zvijezda u zemlji, Balogun je nakon samo jedne utakmice Svjetskog prvenstva već pokazao da bi mogao postati novi simbol američkog nogometa.

S dva gola na startu turnira već je napravio velik korak prema borbi za Zlatnu kopačku – nagradu koja je u posljednjih 12 izdanja čak deset puta pripadala igračima sa šest ili više pogodaka.

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