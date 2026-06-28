AMERIČKO PODCJENJIVANJE
Zvijezda BiH: "Na kraju se uvijek ispričavaju. Kad probudiš Zmaja - gotovo je"
Reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva nakon što je u svojoj skupini odigrala 1:1 s Kanadom, izgubila 1:4 od Švicarske te pobijedila Katar 3:1. Sljedeći protivnik im je reprezentacija domaćina, Sjedinjene Američke Države.
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"Znamo kakva je Amerika i kakvu reprezentaciju imaju, ali kvalitetu posjeduje svaka ekipa koja igra na Svjetskom prvenstvu, inače ne bi ni bila ovdje. Posebno znamo igrače poput McKennieja i Pulišića. Analizirali smo ih detaljno i svjesni smo što nas očekuje i kakvu kvalitetu imaju", rekao je stoper Tarik Muharemović, koji je protiv Švicarske dobio crveni karton.
Bivši američki reprezentativci, analitičari i novinari javno podcjenjuju reprezentaciju BiH i izabranike Sergeja Barbareza.
"To smo već prošli tijekom kvalifikacija. Iskreno, ne zanima me što drugi pričaju o nama. Samo znam da se na kraju uvijek ispričavaju. A kada probudiš Zmaja, onda je gotovo", poručio je, kako prenosi Sportsport.ba.
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