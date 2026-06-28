Zvijezda BiH: "Na kraju se uvijek ispričavaju. Kad probudiš Zmaja - gotovo je"

"Znamo kakva je Amerika i kakvu reprezentaciju imaju, ali kvalitetu posjeduje svaka ekipa koja igra na Svjetskom prvenstvu, inače ne bi ni bila ovdje. Posebno znamo igrače poput McKennieja i Pulišića. Analizirali smo ih detaljno i svjesni smo što nas očekuje i kakvu kvalitetu imaju", rekao je stoper Tarik Muharemović, koji je protiv Švicarske dobio crveni karton.