VELIKA ČAST
Goran Dragić proglašen ambasadorom Plazma Sportskih igara mladih
Bivši slovenski košarkaš Goran Dragić, osvajač Europskog prvenstva i igrač s 15 godina NBA karijere, na svečanoj je ceremoniji proglašen ambasadorom Plazma Sportskih igara mladih. Time je Dragić podržao najveću manifestaciju amaterskog sporta za djecu i mlade u Europi te se pridružio velikoj obitelji ambasadora Igara, među kojima su Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e, Nasser Al-Khelaifi, predsjednik PSG-a, kao i sportaši Luka Modrić, Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Nemanja Vidić, Karl-Heinz Rummenigge i mnogi drugi.
Sportske igre mladih tijekom 30 godina postojanja, od osnutka do danas, okupile su više od 3,4 milijuna djece i mladih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji, a od ove godine kao peta zemlja priključila se i Sjeverna Makedonija. Idejni osnivač i predsjednik SIM-a Zdravko Marić zahvalio je svima koji godinama podržavaju Igre, posebno partnerima i sponzorima, te istaknuo važnost zajedništva, podrške institucija i sportskih velikana.
"Kao i uvijek, moram zahvaliti velikom prijatelju Igara, najboljem čovjeku na svijetu, Aleksanderu Čeferinu, na kontinuiranoj podršci posljednjih sedam godina. Hvala i gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću, ministru Matjažu Hanu, kao i predsjedniku Vlade Robertu Golobu što su prepoznali vrijednost Sportskih igara mladih i dali nam snažnu podršku. Od samih početaka Igara u Sloveniji posebno me raduje što su ih djeca prepoznala i prihvatila. Uz sjajan tim koji ovdje radi, Igre iz godine u godinu rastu i napreduju - ove godine očekujemo više od 70.000 djece u Sloveniji, a na razini svih zemalja sudionica više od 400.000 u jubilarnoj 30. sezoni Igara. Veliko hvala djeci koja sudjeluju jer su upravo ona naša najveća motivacija i vjetar u leđa da budemo još bolji. Hvala i svim sportašima koji nas podržavaju, a posebno našem novom ambasadoru Goranu Dragiću, za kojeg vjerujem da će svojim primjerom i autoritetom dodatno motivirati djecu i mlade da se bave sportom i prihvate zdrave životne navike", rekao je Marić.
Goran Dragić, legendarni košarkaš i osvajač zlatne medalje sa slovenskom reprezentacijom na EuroBasketu 2017., od sada je i ambasador Plazma Sportskih igara mladih. Svojim bogatim iskustvom iz petnaestogodišnje NBA karijere i sportskim autoritetom podržat će najveću amatersku sportsku manifestaciju za djecu i mlade u Europi.
Željko Obradović, najtrofejniji košarkaški trener i ambasador Plazma Sportskih igara mladih, poželio je dobrodošlicu Goranu Dragiću u obitelj ambasadora SIM-a. Dragić je tom prilikom istaknuo da mu je u bogatoj karijeri jedino žao što nikada nije imao priliku zaigrati u momčadi koju vodi Obradović.
"Doputovao sam ovdje, upoznao mnogo ljudi i upravo je to ono što sport donosi - uči vas velikim vrijednostima koje potom pokušavamo prenijeti na mlade. Mislim da je ovaj projekt zaista fenomenalan jer povezuje našu regiju i zaista sam počašćen što sam danas ovdje. Sport mi je dao sve. Dolazim iz obitelji u kojoj sam naučio da uvijek treba nešto vratiti društvu. Odrastao sam ovdje u Sloveniji i uvijek se rado vraćam kući, u najljepši grad na svijetu. Velika mi je čast što sam danas ovdje s vama. Mogu obećati jednu stvar - potrudit ću se da ovu priču zajedno nastavimo i da učinimo nešto dobro za mlade i buduće generacije", rekao je Dragić.
Novom ambasadoru na svečanoj ceremoniji čestitali su i Tomislav Družak, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, Robert Golob, predsjednik Vlade Republike Slovenije, Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e i ambasador Igara, Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, Matjaž Han, ministar gospodarstva, turizma i sporta Republike Slovenije, Tanja Fajon, ministrica vanjskih poslova Republike Slovenije, Husein Memić, ministar turizma i mladih Republike Srbije, kao i ambasadori i prijatelji Igara Goran Ivanišević, Veselin Vujović, Zlatko Zahović, Radoslav Rašo Nesterović, Predrag Danilović, Marijan Kustić, Radenko Mijatović, Sara Isaković, Brigita Bukovec, Andreja Alešić, Uroš Zorman, Boštjan Cesar, Milivoj Novaković, Senijad Ibričić, Kruno Simon, Vladimir Androić, Marko Simeunović i mnogi drugi.
Predsjednik Vlade Republike Slovenije Robert Golob također se obratio okupljenima.
"Danas sam vrlo počašćen što sam ovdje jer doista vjerujem u plemenitost ove ideje, ove inicijative i ove organizacije koja je, uvjeren sam, nadmašila mnoga očekivanja. Mnogo toga što smo svi zajedno priželjkivali danas se ostvaruje i širi nezaustavljivo. Posebno sam ponosan i sretan što sam danas s vama jer su ovakve inicijative u današnjem svijetu važnije nego ikada.
Duboko sam zahvalan tebi, Zdravko, što si bio prvi koji je pokrenuo ovu inicijativu zahvaljujući kojoj se mladi danas mogu družiti baš kao što smo se mi nekada družili kada je svijet bio drugačiji. Da se okupljaju u zajednici, u međusobnom poštovanju i prijateljstvu, ne samo kroz ljubav prema sportu nego i kroz poštovanje jednih prema drugima. Volio bih da ova poruka ne ostane samo u ovoj dvorani i da je ne prenesemo samo mladima koji će sudjelovati u Igrama u budućnosti nego da je pošaljemo i cijelom svijetu", rekao je Golob.
Program svečane ceremonije upotpunili su nastupi slovenske vokalne skupine Dinamitke, kao i Tripaj feat. Nipke i Erik s pjesmom "Ena pika, druga pika", posvećenom Goranu Dragiću. Izravni prijenos događaja emitiran je u devet zemalja na televizijama N1, Sport Klub i Arena Sport.
Plazma Sportske igre mladih djeci pružaju potpuno besplatno natjecanje u deset sportskih disciplina - Coca-Cola Cupu, Tommy turniru u malom nogometu, rukometu, 3x3 Sprite Cupu, odbojci, odbojci na pijesku, Wiener turniru u šahu, Kinder Joy turniru u stolnom tenisu, tenisu, graničaru te atletici u sklopu Telemach Dana sporta.
