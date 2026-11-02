"Odlučili smo kako logotip AJ-a neće biti povezan s IIHF-ovim svjetskim prvenstvom za muškarce s obzirom da je Rusiji opet dopušten nastup. Imali smo dugododišnje partnerstvo s IIHF-om koje je trajalo 37 godina. U poslovnom svijetu ponekad trba donositi teške odluke, ali ova je bila iznimno lagana", izjavio je izvršni predsjednik AJ-a David Bray.