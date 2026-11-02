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Svjetsko prvenstvo u hokeju

Rusiji dopušten povratak na svjetsku hokejašku scenu, sponzori burno reagirali

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Hina
|
02. stu. 2026. 17:34
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IIHF Hockey Puck and Stick on Ice
Open AI / ChatGPT

Švedski proizvođač namještaja AJ Products odlučio je kako neće sponzorirati Svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu sljedeće godine nakon odluke Sportske arbitraže (CAS) u Lauseanni kako Rusija smije nastupati na tom natjecanju čime će raskinuti suradnju s IIHF-om koja datira još od 1989. godine.

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U ptak je CAS donio odluku kako se Rusiji dopušta povratak na međunarodnu hokejašku scenu iz koje je isključena od veljače 2022. godine zbog invazije na Ukrajinu.

"Odlučili smo kako logotip AJ-a neće biti povezan s IIHF-ovim svjetskim prvenstvom za muškarce s obzirom da je Rusiji opet dopušten nastup. Imali smo dugododišnje partnerstvo s IIHF-om koje je trajalo 37 godina. U poslovnom svijetu ponekad trba donositi teške odluke, ali ova je bila iznimno lagana", izjavio je izvršni predsjednik AJ-a David Bray.

Još jedan sponzor IIHF-a, češka kladioničarska kuća Tipsport odluku CAS-a je nazvao "skandaloznom" i najavio kako se neće reklamirati tijekom utakmica ruske reprezentacije, dok će o svojim daljnjim postupcima odlučiti nakon što se ostali nacionalni savezi izjasne vezano uz novonastalu situaciju.

U svibnju sljedeće godine igrat će se 90. svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu za seniore, a domaćini su njemački gradovi Duesseldorf, ‌Gelsenkirchen i Mannheim.

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