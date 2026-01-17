Ajatolah Khamenei okrivio Trumpa za prosvjede u Iranu: Odgovoran je za sve žrtve i štetu

U Washingtonu je konferenciju za novinare održao prognani iranski prijestolonasljednik Reza Pahlavi. Izjavio je da će "Islamska Republika pasti - ne ako, nego kada" i pozvao na međunarodnu pomoć za svrgavanje režima. Pahlavi je ponudio da vodi prijelaznu vladu koja bi zemlju vratila demokraciji i održala slobodne izbore. Međutim, analitičari smatraju da je njegova tvrdnja o skorom kolapsu režima "vrlo teška" za provjeru, a i sam Trump je ranije izrazio skepticizam prema Pahlaviju.