Ajatolah Khamenei okrivio Trumpa za prosvjede u Iranu: Odgovoran je za sve žrtve i štetu
Prosvjedi u Iranu su se smirili, no nakon nemira ostale su tisuće mrtvih i optužbe s najviše razine vlasti.
Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamenei, okrivio je američkog predsjednika Donalda Trumpa za "žrtve i štete" nastale tijekom prosvjeda, dok grupe za ljudska prava navode da je u gušenju nemira ubijeno više od 3000 ljudi, piše Sky News.
U svojoj prvoj objavi na društvenoj mreži X od 12. siječnja kada se zadnji put oglasio, ajatolah Ali Khamenei izjavio je da Donalda Trumpa smatra odgovornim za "žrtve, štete i klevete koje je iznio protiv iranskog naroda".
Khamenei je ranije optužio prosvjednike da djeluju u ime Trumpa i drugih "stranih terorista", nazivajući ih "vandalima i izgrednicima" koji "uništavaju vlastite ulice kako bi usrećili predsjednika druge zemlje". Tijekom nemira, neki prosvjednici su palili Khameneijeve slike, što je postalo simbol prkosa protiv režima.
Potvrđeno 3090 smrtnih slučajeva
Demonstracije su izbile 28. prosinca zbog ekonomskih poteškoća, ali su se brzo proširile diljem zemlje u prosvjede koji su pozivali na kraj klerikalne vladavine. Snimke od 30. prosinca prikazivale su studente kako marširaju s trgovcima u Teheranu, uzvikujući parole u spomen na Rezu Shaha, osnivača dinastije svrgnute u Islamskoj revoluciji 1979. godine.
Američka grupa Human Rights Activists News Agency (HRANA) priopćila je da je potvrdila 3090 smrtnih slučajeva, uključujući 2885 prosvjednika. Iranska državna televizija, s druge strane, navela je brojku od 300 žrtava.
Sky News je neovisno potvrdio više od 110 smrtnih slučajeva, među kojima je šestero žena i 11 djece, navodeći kako priče žrtava ukazuju na pokušaje režima da prikrije brutalnost.
Posljednjih dana nema znakova novih prosvjeda, a život na ulicama Teherana i drugih gradova se vraća u normalu. Vlasti su započele s popisivanjem štete uzrokovane demonstracijama. Prema službenim podacima, oštećeno je 350 džamija, 126 molitvenih dvorana, 80 domova imama, 400 bolnica i stotine vozila hitnih službi. Tijekom nemira, pristup internetu bio je gotovo potpuno blokiran više od tjedan dana, što je otežavalo dobivanje provjerenih informacija. Organizacija za kibernetičku sigurnost NetBlocks zabilježila je "vrlo blagi porast internetske povezanosti" nakon 200 sati prekida.
Skepticizam prema Pahlaviju
Nakon što su se pojavili izvještaji o ubijanju prosvjednika, Donald Trump je obećao da će SAD "doći u pomoć" i najavio carinu od 25 posto za zemlje koje posluju s Iranom. Međutim, kako su se prosvjedi smirivali, Trump je promijenio ton i zahvalio iranskom vodstvu na otkazivanju "preko 800 vješanja".
U obraćanju novinarima, Trump je izjavio da ga nitko nije uvjerio da ne napadne Iran, već da se "sam uvjerio" nakon što su vješanja otkazana. Ali Vaez, direktor za Iran u Međunarodnoj kriznoj grupi, ocijenio je da američki predsjednik "jasno traži neku vrstu izlaza" iz obećanja o poduzimanju akcije protiv iranskog režima.
U Washingtonu je konferenciju za novinare održao prognani iranski prijestolonasljednik Reza Pahlavi. Izjavio je da će "Islamska Republika pasti - ne ako, nego kada" i pozvao na međunarodnu pomoć za svrgavanje režima. Pahlavi je ponudio da vodi prijelaznu vladu koja bi zemlju vratila demokraciji i održala slobodne izbore. Međutim, analitičari smatraju da je njegova tvrdnja o skorom kolapsu režima "vrlo teška" za provjeru, a i sam Trump je ranije izrazio skepticizam prema Pahlaviju.
Podrška iranskoj oporbi izražena je i prosvjedima diljem svijeta. Ispred iranskog veleposlanstva u Londonu izbili su "nasilni neredi", tijekom kojih je nekoliko policajaca ozlijeđeno, a četiri osobe su prevezene u bolnicu. Policija je izvijestila o brojnim uhićenjima nakon što su na službenike bacani projektili.
