Zagrebačka oporba napala Možemo zbog financiranja udruga: "Da, istima je davao novac i Bandić, ali..."
Gradske zastupnice u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Dina Dogan (NL) i Ivka Odvorčić (HNS) te predsjednik zagrebačkog Fokusa Vedran Jerković ocijenili su da novac iz gradskog proračuna dobivaju udruge bliske gradonačelniku Tomaševiću i Možemo umjesto vrtići i domovi.
Dogan je rekla da se kritika ne odnosi na sve udruge koje djeluju u Zagrebu, poput onih sportskih, za osobe s invaliditetom ili umirovljenike, nego na one koje su bliske platformi Možemo i gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, a kojima je samo u 2024. dodijeljeno šest milijuna eura, a 2025. više od 5,5 milijuna eura.
"Frapantno je da do dan danas DORH, nakon opetovanih komentara i prijava, nije ništa napravio i zato se s pravom možemo pitati je li ovo nova Fimi media", rekla je Dogan na konferenciji za novinare ispred Gradske uprave te dodala kako je "tužno" što novac ide na ideološki bliske udruge.
Upitala je i koliko se vrtića i domova za starije moglo izgraditi za 11,5 milijuna eura.
"Cijelo vrijeme se govori o kosturima iz ormara, ali ovo će biti njihovi kosturi jer ovo više nema veze s nekim starim praksama. Da, Bandić je davao istim tim udrugama, ali ne tako eksponencijalno", rekla je.
Između ostalog, Dogan je upozorila da, prema navodima u tiskanim medijima, do danas nije provedena niti jedna kontrola trošenja tih novčanih sredstava ni na gradskoj razini niti na državnoj.
"Nesrazmjer između izdvajanja za socijalne potrebe i udruge"
Predsjednik Fokusa Zagreb i vijećnik u VGČ Črnomerec Vedran Jerković istaknuo je nesrazmjer između izdvajanja za socijalne potrebe i za ideološki bliske udruge gradskoj vlasti.
"Pokušajte zamisliti kako se ja, kao i svaki roditelj u Zagrebu koji ima djecu s najtežim stupnjem invaliditeta, osjećam u svijetlu činjenice da moje dijete, koje je potpuno ovisno o tuđoj pomoći, svaki mjesec od Grada, budžeta tri milijarde eura, dobije 50 eura, dok istovremeno neke udruge dobivaju i po 250.000 eura godišnje", rekao je.
Pri tome se osvrnuo na pojedine projekte u kulturi, poput slovenske performerice koja doji psa na ulici ili predstave "Spolnoćka", za koju je naveo da otvoreno vrijeđa vjerske osjećaje kršćana, kao i na Udrugu WHW koja je samo prošle godine dobila 135.000 eura za izložbu koju je pogledalo 30 ljudi i za par prezentacija u jednom zagrebačkom klubu.
Gradska zastupnica Ivka Odvorčić (HNS) pri tome je navela da ju je kao zastupnicu i umirovljenicu povrijedilo kada im je zastupnik Teodor Celakoski (Možemo!) na tu temu rekao da oni ne razumiju što je kultura i kako to funkcionira.
"Mi smo samo tražili da se transparentno pokaže gdje su novci. Ako je neka udruga potrošila 139 tisuća eura - na što? Oni ne dozvoljavaju nikome da to sazna. Nadamo se da će DORH sada poduzeti neke korake i da će svi, ne samo mi zastupnici, imati uvid u to, da se zna kuda idu novci jer je ovo trošenje bez kontrole van svake pameti", ocijenila je Odvorčić.
