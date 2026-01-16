U Rijeci neće biti zabrane Thomsponovih koncerata, potvrdila je riječka gradonačelnica Iva Rinčić, kao što ih nije bilo u vrijeme kad su gradonačelnici bili iz SDP-a. Što se tiče inicijative da riječko gradsko vijeće donese odluke sličnima onima koje je donijela zagrebačka gradska skupština, Rinčić odgovara da se radi o performansu i parazitiranju na toj temi, te da je to odluka koja i kad bi bila izglasana ne donosi nikakvu zakonsku podlogu zabilo koji njezin konkretni potez.

Podsjetimo, Thompson je u rekordnom roku rasprodao dva koncerta u riječkoj Dvorani mladosti.

No, pokliču "Za dom spremni" te ustaškim simbolima u gradskim prostorima nema mjesta, smatraju riječki vijećnici.

"Povod je, naravno, koncert koji će se održati 6. i 7. veljače, ali razlozi su, kao što smo i naveli, puno dublji. Htjeli smo da gradsko vijeće pošalje poruku da se s time ne slaže, da je tako nešto nedopustivo u gradu Rijeci", kazao je Nebojša Zelić, gradski vijećnik (Možemo).

Njih 13 tražilo je i dobilo izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća na kojoj bi se izglasao, kažu, dokument kojim bi se takvim pojavama suprostavilo.

"Smatramo da se fašizam hrani šutnjom i onda smo odlučili kroz institucije poslati jasnu poruku jer je Rijeka uvijek bila i smatramo da treba ostati grad tolerancije", govori Ana Trošlje, gradska vijećnica (PGS).

Među potpisnicima ima i onih čije ruke su, barem dosada, dobro došle Ivi Rinčić pri usvajanju važnih gradskih odluka, no, kažu, podrška nije bezuvjetna.

"Vrijeme je da se određeni stavovi počnu zauzimati pogotovo u jednoj Rijeci koja je promijenila više od devet država u posljednjih 100 godina, gdje mi jako dobro znamo što podjele mogu učiniti i mislim da ne bi trebali uopće pozivati na to da se moli da se poštuje ustav i zakoni", objasnio je Stefan Mataja Mafrici, gradski vijećnik (NL Marka Filipovića).

Iz riječkog HDZ-a, čiji članovi nisu potpisali ovu incijativu, poručuju kako se izvanredne sjednice nisu sazivale zbog kudikamo većih problema te da se ideološke teme serviraju u korist SDP-a.

"Povijest Rijeke pokazuje da ovakvi koncerti nisu bili problem dok je SDP sa svojim partnerima imao potpunu političku kontrolu nad gradom. Danas, kada ta kontrola još uvijek postoji, ali se očito urušava, ideologija ponovno postaje zgodan alat za povratak u prošlost", istaknuo je Josip Ostrogović (HDZ).

Nezavisni Marinko Koljanin, koji je u Vijeće ušao na listi Mosta, nije potpisao priopćenje, no s kolegama se slaže.

"Podržavam održavanje koncerta Thompsona jer smatram da zabrane ne vode nikuda, podržavam gradonačelnicu, ali isto se slažem da ni u Rijeci, ni u Hrvatskoj, nije mjesto ustaškim simbolima niti bilo kakvim fašističkim reliktima."

Poruka gradonačelnice

Riječka gradonačelnica tvrdi - zaključak i, ako bude donesen, nema pravnu težinu.

"Mislim da je rijec o politickom parazitiranju. Mislim da nitko ne može biti protiv same poruke zaštite anitfašizma, da je to protivno samome Ustavu, ali ono što je problematično jest to da iza toga ne stoji zaštita antifašističkih vrijednosti nego politički performans", izjavila je Rinčić o inicijativi.

"Definitivno nismo bili za zabranu koncerta, niti je to poanta bila našeg priopćenja niti našeg zaključka, ako gradonačelnica misli da su ljudska prava parazitiranje, mislim da to jako puno govori o njoj kao osobi", poručila je SDP-ova gradska vijećnica Ivana Prica Matijaš.

Rasprava o ovoj vrućoj temi pred gradskim vijećnicima trebala bi se naći krajem siječnja.

"Kakav će biti stav vaših vijećnika, odnosno, onih koji čine vašu neformalnu koaliciju? Pa, ja mislim da bi donošenje ovakvog zaključka bila jedna poruka koja bi dobro podjetila na ustavne vrednote anitfašizma ili slično, ali ono što je problematično jest sama provedba koja nema pravno utemeljenje. Ali, simboličnu poruku ima. Simboličnu poruku ima", kazala je gradonačelnica.

Kako bilo, Thompson je još jednom dobio besplatnu reklamu koja mu, po svemu sudeći, nije potrebna s obzirom da je dva koncerta u dvorani kapaciteta oko četiri tisuće ljudi rasprodao u rekordnom roku.

I da ne bi sve bilo tako crno, jedna zanimljivost za kraj, sve one koji dođu na koncert u riječku dvoranu mladosti dočekat će heroj NOB-a Viktor Bubanj.