Hoće li Trump napasti Iran? "To je zemlja koja proizvodi tri puta više nafte od Venezuele"

Cijena nafte već je snažno porasla zbog prijetnje poremećaja iranske proizvodnje. Sirova nafta je 14. siječnja porasla iznad 61 dolara po barelu kao reakcija na prijetnje napadom na Iran, samo tjedan dana nakon što je pala na 56 dolara kada je Trump obećao da će američke naftne kompanije povećati proizvodnju u Venezueli. Već s 15. siječnjem ujutro cijena je pala za četiri posto, ponovno ispod 60 dolara, nakon što je Trump sugerirao da napad nije neizbježan.