STAN U PLAMENU
Požar u Zagrebu: Tri osobe hitno prevezene u bolnicu
U KBC Zagreb prevezene su tri osobe nakon što je jutros, nešto prije osam sati, izbio požar u stanu u zagrebačkoj Ulici Dragutina Rakovca.
Policija i vatrogasci o požaru u stanu dobili su dojave oko 7:50 sati. Dolaskom na mjesto intervencije uočeno je da je planuo elektroormarić u suterenskom prostoru.
A s obzirom na to da je najmanje jedna osoba toga trenutka osjećala slabost zbog udisanja dima, na mjesto događaja pozvana je i Hitna pomoć.
Vatrogasci su vatru u ormariću promptno ugasili, a nakon toga moralo se pristupiti uklanjanju knaufa oko samog ormarića kako bi se provjerila i međukatna konstrukcija, kao i zid oko elektroormarića, jer je riječ o drvenim dijelovima.
Iz PU zagrebačke su za Jutarnji list potvrdili da su dojavu o požaru dobili oko 7:50 sati te da su tri osobe zatražile liječničku pomoć te su prevezene u KBC Zagreb.
