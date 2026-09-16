OPREZ!
Ako ovo bacite kroz prozor auta u Austriji mogli biste platiti kaznu od 1000 eura
Vozači u Austriji trebali bi pripaziti što bacaju kroz prozor automobila jer i naizgled bezazleni organski otpad, poput kore od banane, može rezultirati novčanom kaznom.
Oglas
Austrijski automobilski, motociklistički i touring klub (ÖAMTC) upozorava da se bacanje otpada na cestu i površine uz nju kažnjava. Za grubo onečišćenje kolnika propisana je kazna do 72 eura.
Posebno visoke kazne vrijede u Beču. Prema Zakonu o čistoći Grada Beča, onečišćavanje ulica koje se koriste za javni promet ili javno dostupnih zelenih površina može se kazniti s do 1000 eura, piše Fenix magazin.
Takva pravila ne odnose se samo na koru od banane, već na bilo kakav otpad koji se baci iz vozila. ÖAMTC savjetuje vozačima i putnicima da otpad nastao tijekom putovanja zadrže u automobilu do sljedećeg odmorišta, gdje ga mogu propisno odložiti.
Poseban problem su opušci cigarete bačeni kroz prozor vozila
Bacanje predmeta na cestu može ugroziti i druge sudionike u prometu. Prema ÖAMTC-u, neki predmeti mogu prestrašiti vozače, zbog čega bi mogli skrenuti s ceste ili izazvati prometnu nesreću. U takvim slučajevima moguće je suočiti se i sa zahtjevima za naknadu štete.
Poseban problem predstavljaju opušci cigareta. Ako tinjajući opušak izazove požar ili šumski požar, posljedice mogu biti znatno ozbiljnije. Prema tumačenju ÖAMTC-a, ako zbog nemarnog postupanja dođe do požara ili su u nesreći koja je posljedica požara ozlijeđene osobe, moguće su i kaznene prijave za podmetanje požara.
Zbog toga iz ÖAMTC-a savjetuju da se otpad, umjesto kroz prozor automobila, odloži u odgovarajuću kantu na sljedećem odmorištu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas