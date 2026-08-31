Alarm za Trumpa: Rejting mu nikad nije bio niži

Čini se da su demokrati u boljoj formi za izbore, pri čemu se 46 posto onih koji se izjašnjavaju kao demokrati opisuje kao "vrlo entuzijastično" u vezi s glasanjem u studenom, u usporedbi s 31 posto republikanaca, prema najnovijoj anketi Reutersa/Ipsosa koja je obuhvatila 1167 odraslih Amerikanaca diljem zemlje.