Američka vojska napala plovilo u u Karipskom moru: "Ubili smo tri narkoterorista"

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Američka vojska objavila je da su tri osobe poginule u napadu na plovilo u Karipskom moru, što je najnoviji u nizu napada za koje Washington tvrdi da su usmjereni na "narkoteroriste".

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Južno zapovjedništvo američke vojske objavilo je na platformi X da je "izvelo smrtonosni kinetički udar na brzi plovni objekt koji je djelovao duž ustaljenih ruta za krijumčarenje droge na Karibima".

Pozvalo se na "potvrđene obavještajne podatke" kako bi ukazalo na aktivnu umiješanost plovila u krijumčarenje droge, ne iznoseći pritom više pojedinosti, piše Reuters.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da plovila u Karipskom moru, koja su mete napada od rujna 2025. godine, prevoze narkotike.

Pritom, u napadima američke vojske na takva plovila na Karibima i u istočnom dijelu Tihog oceana poginulo je više od 220 ljudi.

Stručnjaci i borci za ljudska prava, kako u SAD-u tako i diljem svijeta, dovode u pitanje zakonitost tih napada, pri čemu su ih Human Rights Watch i Amnesty International te neovisni stručnjaci UN-a okarakterizirali kao "nezakonita izvansudska ubojstva".

Američka unija za građanske slobode (ACLU) je tvrdnje Trumpove administracije o osobama koje su bile mete napada opisala kao „neutemeljene", uz ocjenu da im je cilj širenje straha.