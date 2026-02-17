Oglas

SAD ubio 11 ljudi novim udarima na Pacifik i Karibe, Amnesty: "Neobranjivo i protuzakonito"

author
N1 Info
|
17. velj. 2026. 19:26
screenshot
Screenshot (X)

Američko južno zapovjedništvo poručilo je da je ubilo 11 pojedinaca u novim udarima u istočnom Pacifiku i Karipskom moru, čime se broj direktnih izvansudskih ubojstava američkih snaga povećao na više od 140.

Zapovjednik SOUTHCOM-a, general Francis L. Donovan, izvijestio je da je Združena operativna skupina Southern Spear provela tri smrtonosna kinetička napada na tri plovila kojima su upravljale organizacije označene kao terorističke", poručili su na X-u iz Južnog zapovjedništva američke vojske.

"Obavještajni podaci potvrdili su da su se plovila kretala poznatim rutama trgovine drogom te da su bila uključena u operacije narkotrafikinga. U tim je akcijama ubijeno jedanaest muških narko-terorista – četiri na prvom plovilu u istočnom Pacifiku, četiri na drugom plovilu u istočnom Pacifiku te tri na trećem plovilu u Karipskom moru. Niti jedan pripadnik američkih oružanih snaga nije ozlijeđen", dodali su.

Amnesty USA vrlo brzo je reagirao i osudio novi niz ilegalnih i izvansudskih pogubljenja koje je američka vojska izvodi još pod prošle godine:

"Još 11 osoba je ubijeno, čime je ukupan broj mrtvih premašio 140. Ovaj smrtonosni niz napada je neobranjiv i protuzakonit."

"Kongres mora učiniti više kako bi obuzdao nezakonite poteze ove administracije", dodali su.

Teme
Amnesty International Izvansudska pogubljenja Karibi i Pacifik Kinetički napadi Narkotrafiking SAD SOUTHCOM

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

