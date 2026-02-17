SAD ubio 11 ljudi novim udarima na Pacifik i Karibe, Amnesty: "Neobranjivo i protuzakonito"

"Obavještajni podaci potvrdili su da su se plovila kretala poznatim rutama trgovine drogom te da su bila uključena u operacije narkotrafikinga. U tim je akcijama ubijeno jedanaest muških narko-terorista – četiri na prvom plovilu u istočnom Pacifiku, četiri na drugom plovilu u istočnom Pacifiku te tri na trećem plovilu u Karipskom moru. Niti jedan pripadnik američkih oružanih snaga nije ozlijeđen", dodali su.