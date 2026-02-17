SAD ubio 11 ljudi novim udarima na Pacifik i Karibe, Amnesty: "Neobranjivo i protuzakonito"

Američko južno zapovjedništvo poručilo je da je ubilo 11 pojedinaca u novim udarima u istočnom Pacifiku i Karipskom moru, čime se broj direktnih izvansudskih ubojstava američkih snaga povećao na više od 140.
Oglas
Zapovjednik SOUTHCOM-a, general Francis L. Donovan, izvijestio je da je Združena operativna skupina Southern Spear provela tri smrtonosna kinetička napada na tri plovila kojima su upravljale organizacije označene kao terorističke", poručili su na X-u iz Južnog zapovjedništva američke vojske.
"Obavještajni podaci potvrdili su da su se plovila kretala poznatim rutama trgovine drogom te da su bila uključena u operacije narkotrafikinga. U tim je akcijama ubijeno jedanaest muških narko-terorista – četiri na prvom plovilu u istočnom Pacifiku, četiri na drugom plovilu u istočnom Pacifiku te tri na trećem plovilu u Karipskom moru. Niti jedan pripadnik američkih oružanih snaga nije ozlijeđen", dodali su.
11 more people killed, bringing the total to more than 140 dead.— Amnesty International USA (@amnestyusa) February 17, 2026
This murder spree is unconscionable and illegal.
Congress must do more to rein in this administration's lawless actions.
Please take action now: https://t.co/XTRxBlVNDN https://t.co/pIRBmeKo8C
Amnesty USA vrlo brzo je reagirao i osudio novi niz ilegalnih i izvansudskih pogubljenja koje je američka vojska izvodi još pod prošle godine:
"Još 11 osoba je ubijeno, čime je ukupan broj mrtvih premašio 140. Ovaj smrtonosni niz napada je neobranjiv i protuzakonit."
"Kongres mora učiniti više kako bi obuzdao nezakonite poteze ove administracije", dodali su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas