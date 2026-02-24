VIDEO / Pentagon presreo još jedan tanker

Američke vojne snage zaustavile su u Indijskom oceanu tanker za naftu pod sankcijama nakon što su ga pratile iz karipskih voda, priopćio je u utorak Pentagon, dodajući da je to treća takva operacija.
Oglas
Ukrcali se na Berthu
U objavi na X-u, američko Ministarstvo obrane izjavilo je da su se njegove snage ukrcale na brod Berthu tijekom noći, tvrdeći da tanker za sirovu naftu pokušava obavljati trgovinu unatoč sankcijama povezanim s Iranom.
Bertha, koja plovi pod zastavom Cookovih Otoka, povezana je s tvrtkom Shanghai Legendary Ship Management Company Limited i podliježe sankcijama uvedenim u siječnju 2020., prema podacima Ureda za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva financija.
Posljednja prijavljena pozicija plovila na sustavu praćenja plovila AIS bila je 24. veljače, kada je plovila Indijskim oceanom kod Maldiva, prema podacima MarineTraffica.
Three boats ran and now all three have been captured.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p
„Preko noći, američke su snage bez otpora provele pomorsko zaustavljanje i ukrcaj na Berthu u području odgovornosti Pacifičkog zapovjedništva SAD-a (INDOPACOM). Brod je djelovao u suprotnosti s izolacijom brodova pod sankcijama na Karibima, koje je uspostavio predsjednik Trump, i pokušao ih izbjeći“, napisao je Pentagon. „Pratili smo ga od Kariba do Indijskog oceana, a onda i zaustavili.“
„Sva tri takva broda koja su plovila sada su presretnuta“, dodao je Pentagon bez iznošenja detalja.
Ranije ovog mjeseca, ministar obrane Pete Hegseth rekao je da su se američke vojne snage ukrcale na tanker Aquila II, a u siječnju je SAD zaplijenio tanker za sirovu naftu Marinera povezan s Venezuelom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas