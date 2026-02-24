VIDEO / Pentagon presreo još jedan tanker

„Preko noći, američke su snage bez otpora provele pomorsko zaustavljanje i ukrcaj na ⁠Berthu u području odgovornosti Pacifičkog zapovjedništva SAD-a (INDOPACOM). Brod je djelovao u suprotnosti s izolacijom brodova pod sankcijama na Karibima, koje je uspostavio predsjednik Trump, i pokušao ih izbjeći“, napisao je Pentagon. „Pratili smo ga od Kariba do Indijskog oceana, a onda i zaustavili.“