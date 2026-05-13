U američkom Senatu blokiran najnoviji pokušaj zaustavljanja rata u Iranu

Republikanci u američkom Senatu u srijedu su blokirali najnoviji pokušaj demokrata da zaustave rat protiv Irana dok ga Kongres ne odobri, no prijedlog je bio bliže prolasku nego ranije jer je treći republikanski senator podržao njegovo razmatranje.

Senat je glasao s 50 prema 49 protiv nastavka procedure za rezoluciju o ratnim ovlastima, uglavnom po stranačkim linijama. Troje republikanaca pridružilo se svim demokratima osim jednog u podršci mjeri koju je predložio senator Jeff Merkley iz Oregona, piše Reuters.

Ovo je sedmi put ove godine da su republikanci u Senatu, saveznici predsjednika Donalda Trumpa, blokirali slične rezolucije.

Republikanci Rand Paul iz Kentuckyja, Susan Collins iz Mainea i Lisa Murkowski s Aljaske glasali su za nastavak postupka, dok je demokrat John Fetterman iz Pennsylvanije glasao s republikancima za blokiranje prijedloga.

Glasanje je bilo prvo u Senatu otkako je sukob 1. svibnja dosegnuo rok od 60 dana tijekom kojeg je Trump, prema zakonu, trebao zatražiti odobrenje Kongresa za rat. Trump je tada izjavio da je primirje „okončalo” sukob s Iranom.

Prema američkom Zakonu o ratnim ovlastima iz 1973., donesenom nakon Vijetnamskog rata, američki predsjednik može voditi vojnu akciju samo 60 dana prije nego što mora završiti operaciju, zatražiti odobrenje Kongresa ili tražiti dodatnih 30 dana zbog „neizbježne vojne nužde povezane sa sigurnošću američkih oružanih snaga” tijekom povlačenja vojske.

Demokrati osporavaju Trumpovu tvrdnju da se rok ne primjenjuje zbog primirja te tvrde da sukob i dalje traje.

„Ne postoji prekid ratnih djelovanja”, rekao je Merkley novinarima prije glasanja, navodeći američku blokadu iranskih luka i napade na iranske brodove, kao i iransku blokadu Hormuškog tjesnaca te napade na američke brodove i tankere.

„Obje strane i dalje sudjeluju u neprijateljstvima i zato ne prihvaćam tvrdnju da je rok od 60 dana suspendiran”, rekao je.

Merkley i drugi demokrati u Senatu rekli su da planiraju sljedeći tjedan ponovno predložiti novu rezoluciju o ratnim ovlastima — i nastaviti to činiti svaki tjedan dok rat ne završi ili dok Trump ne zatraži odobrenje Kongresa.

Demokrati u Zastupničkom domu također su podnijeli slične rezolucije, koje su republikanci također blokirali.

Demokrati pozivaju Trumpa da zatraži odobrenje Kongresa za uporabu vojne sile, podsjećajući da prema američkom Ustavu upravo Kongres, a ne predsjednik, ima ovlast objaviti rat. Upozoravaju da je Trump možda uvukao zemlju u dugotrajan sukob bez jasne strategije.

Republikanci i Bijela kuća tvrde da su Trumpovi potezi zakoniti i u skladu s njegovim ovlastima vrhovnog zapovjednika za zaštitu SAD-a kroz ograničene vojne operacije.