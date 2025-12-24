Trumpova administracija okrenula se i protiv Pape: "Neka se drži svog posla"

Konzervativni katolički podcaster Jesse Romero nema lijepe riječi za papu Lava XIV i time zapravo odašilje raspoloženje američkih konzervativaca i administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Oglas
"Papa bi nam trebao govoriti kako doći u raj. On nema nikakvu ovlast nad vladom; mora se držati svojih nadležnosti", kazao je Romero, inače latinoameričkih korijena.
Kao pristaša Donalda Trumpa, ljutit je zbog kritika koje su Papa, rođen u SAD-u, i američki biskupi uputili na račun Trumpove politike masovnih deportacija. Što je posebno značajno s obzirom da Romero ima
S obzirom na to da se svaki peti Amerikanac izjašnjava kao katolik, Crkva ima važnu ulogu u američkom životu, ali i politici.
Linija razdvajanja
Katolici poput potpredsjednika JD-a Vancea i utjecajnog pravnog aktivista Leonarda Lea bili su važan dio Trumpova izbornog uspjeha. Oni su snažno zastupljeni i u samoj vladi, s državnim tajnikom Marcom Rubiom i ministricom obrazovanja Lindom McMahon na ključnim pozicijama.
No pitanje imigracije postalo je linija razdvajanja između crkvenog vodstva i vlasti, ali i unutar samih župa, prenosi BBC.
Kad su se kardinali u svibnju okupili na papinskoj konklavi, Romero se nadao "papi nalik Trumpu", s pogledima sličnima predsjednikovima.
Umjesto toga, papa Lav XIV više je puta govorio o svojoj zabrinutosti zbog načina na koji se u SAD-u postupa prema migrantima, pozivajući u studenome na "duboko promišljanje" o tom pitanju. Pozvao se pritom na Evanđelje po Mateju, dodavši da "Isus vrlo jasno kaže da ćemo, na kraju svijeta, biti upitani: 'Kako ste primili stranca?'"
Tjedan dana kasnije, Američka biskupska konferencija (USCCB) objavila je rijetku "Posebnu poruku" u kojoj je izrazila "zabrinutost zbog razvoja situacije koja pogađa imigrante u Sjedinjenim Državama".
Biskupi su poručili da su "uznemireni" onime što su nazvali "klimom straha i tjeskobe". Dodali su da se "protive neselektivnim masovnim deportacijama ljudi" te da se "mole za kraj dehumanizirajuće retorike i nasilja".
Bila je to značajna intervencija, prvi put u posljednjih dvanaest godina da je USCCB posegnuo za takvim oblikom priopćenja. Podržao ju je i papa, nazvavši izjavu "vrlo važnom" te pozvavši sve katolike i "ljude dobre volje da je pažljivo poslušaju".
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas