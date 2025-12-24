Trumpova administracija okrenula se i protiv Pape: "Neka se drži svog posla"

Umjesto toga, papa Lav XIV više je puta govorio o svojoj zabrinutosti zbog načina na koji se u SAD-u postupa prema migrantima, pozivajući u studenome na "duboko promišljanje" o tom pitanju. Pozvao se pritom na Evanđelje po Mateju, dodavši da "Isus vrlo jasno kaže da ćemo, na kraju svijeta, biti upitani: 'Kako ste primili stranca?'"