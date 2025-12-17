Američki Senat usvojio opsežan zakon o obrani koji uključuje podršku Ukrajini i Europi

Tom Brenner / Getty Images via AFP

Američki Senat glasao je uvjerljivom većinom glasova u srijedu za zakon o obrambenoj politici vrijedan 901 milijardu dolara, koji uključuje podršku i Ukrajini i Europi, šaljući ga Bijeloj kući koja je rekla da će ga predsjednik Donald Trump potpisati.

NDAA, ili Zakon o odobrenjima za nacionalnu obranu, kompromis je više različitih mjera usvojenih ranije ove godine u Zastupničkom domu i Senatu.

On dopušta rekordnih $901 milijardu dolara godišnjeg izdvajanja za vojsku što uključuje rast plaća od 4 posto za vojsku, kupnju vojne opreme i napore za jačanje konkurentnosti s američkim rivalima Kinom i Rusijom.

Senat je usvojio zakon sa 77 glasova za i 20 protiv, uz snažnu potporu obiju stranaka. Zastupnički dom usvojio je zakon prošli tjedan.

Zakon predviđa 800 milijuna dolara za Ukrajinu, 400 milijuna dolara za svaku od sljedeće dvije godine, kao dio Inicijative za sigurnosnu pomoć Ukrajini koja plaća američkim tvrtkama za oružje za ukrajinsku vojsku.

Također odobrava Baltičku sigurnosnu inicijativu i osigurava 175 milijuna dolara za potporu obrani Latvije, Litve i Estonije.

Zakonodavci su u NDAA uključili nekoliko odredbi koje jačaju sigurnost Europe.

Ograničava se mogućnost Ministarstva obrane da smanji broj američkih snaga u Europi na manje od 76.000 i zabranjuje američkom zapovjedniku za Europu da se odrekne titule vrhovnog zapovjednika NATO-a.