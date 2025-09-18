Televizijska mreža ABC, u vlasništvu Disneyja, u srijedu je izvijestila da ukida emisiju "Jimmy Kimmel Live" nakon komentara voditelja o atentatu na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.
Američki predsjednik Donald Trump, koji je više puta vršio pritisak na televizijske kuće da prestanu emitirati sadržaj koji je smatrao neprikladnim, proslavio je vijest u objavi na društvenim mrežama.
"Čestitam ABC-ju što je konačno skupio hrabrost učiniti ono što se moralo učiniti", objavio je Trump.
Demokrati su zauzvrat kritizirali uklanjanje Kimmela iz etera, a senator Ed Markey to je nazvao cenzurom.
Suspenzija Kimmelove emisije označila je najnoviju akciju poduzetu protiv medijskih osoba, akademskih radnika, učitelja i zaposlenika tvrtki zbog njihovih izjava o Kirku nakon njegovog atentata.
Republikanski čelnici i konzervativni komentatori upozorili su Amerikance da s poštovanjem žale za Kirkom ili će snositi posljedice, a neki ljudi su otpušteni ili suspendirani nakon što su o ubojstvu raspravljali na internetu.
Kimmel, koji je često napadao Trumpa u svojoj kasnonoćnoj humorističnoj emisiji, naišao je na kritike zbog izjava koje je iznio o ubojstvu u ponedjeljak.
"MAGA očajnički pokušava okarakterizirati ovog klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim kao jednog od njih i čini sve što može kako bi time prikupila političke bodove", rekao je Kimmel.
Tridesetjednogodišnji Kirk, aktivist poznat po svojim desničarskim stavovima i borbenom stilu debate, upucan je u vrat dok je govorio na skupu na Sveučilištu Utah prije tjedan dana. Tyler Robinson, 22-godišnjak, optužen je za njegovo ubojstvo.
Kimmelovi komentari izazvali su reakciju predsjednika Savezne komisije za komunikacije Brendana Carra, koji je pozvao lokalne emitere da prestanu emitirati "Jimmy Kimmel Live" na ABC-ju. Carr je predložio da komisija pokrene istragu i upozorio emitere da bi mogli biti kažnjeni ili izgubiti licencu ako postoji obrazac iskrivljenih komentara.
"Ovo je vrlo ozbiljno pitanje za Disney. Možemo to učiniti na lakši ili na teži način", rekao je Carr u podcastu konzervativnog komentatora Bennyja Johnsona koji je emitiran u srijedu.
Ubrzo je glasnogovornik ABC-ja, bez navođenja detalja, rekao da se Kimmelova emisija ukida "na neodređeno vrijeme".
