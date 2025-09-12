Oglas

Nakon Washingtona

Trump ponovno poslao Nacionalnu gardu: "Idemo u Memphis"

author
Hina
|
12. ruj. 2025. 16:31
Nacionalna garda
Daniel Becerril / REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da će poslati pripadnike Nacionalne garde u Memphis kako bi se borili protiv kriminala, nakon što je njegova administracija prošlog mjeseca pokrenula neuobičajenu akciju preuzimanja kontrole nad policijskim snagama u Washingtonu.

"Idemo u Memphis. Memphis je duboko uznemiren. To ćemo riješiti, baš kao što smo to učinili u Washingtonu", izjavio je Trump u intervjuu za Fox News.

Trump, koji nastoji pitanje kriminala staviti u središte svoje politike unatoč padu stope nasilnih zločina u mnogim gradovima, objavio je odluku o slanju saveznih snaga u grad Memphis u saveznoj državi Tennessee nakon što su njegovi raniji planovi o slanju imigracijskih agenata i pripadnika Nacionalne garde u Chicago naišli na protivljenje.

Najavio je i mogućnost slanja snaga u druge gradove, uključujući New Orleans u Louisiani. Trumpov oštar pristup prema gradovima pod vodstvom demokrata izazvao je niz prosvjeda, uključujući i okupljanje nekoliko tisuća ljudi prošlog vikenda u Washingtonu.

Trump tvrdi da kriminal nagriza američke gradove poput Washingtona. Stavio je Metropolitansku policiju glavnog grada SAD-a pod izravnu saveznu kontrolu i poslao savezne službenike za provođenje zakona, uključujući pripadnike imigracijske i carinske službe, na patroliranje gradom.

No podaci ministarstva pravosuđa pokazuju da je nasilni kriminal u Washingtonu 2024. bio na najnižoj razini u posljednjih 30 godina.

Teme
Memphis donald trump nacionalna garda washington

