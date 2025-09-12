Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da će poslati pripadnike Nacionalne garde u Memphis kako bi se borili protiv kriminala, nakon što je njegova administracija prošlog mjeseca pokrenula neuobičajenu akciju preuzimanja kontrole nad policijskim snagama u Washingtonu.
"Idemo u Memphis. Memphis je duboko uznemiren. To ćemo riješiti, baš kao što smo to učinili u Washingtonu", izjavio je Trump u intervjuu za Fox News.
Trump, koji nastoji pitanje kriminala staviti u središte svoje politike unatoč padu stope nasilnih zločina u mnogim gradovima, objavio je odluku o slanju saveznih snaga u grad Memphis u saveznoj državi Tennessee nakon što su njegovi raniji planovi o slanju imigracijskih agenata i pripadnika Nacionalne garde u Chicago naišli na protivljenje.
Najavio je i mogućnost slanja snaga u druge gradove, uključujući New Orleans u Louisiani. Trumpov oštar pristup prema gradovima pod vodstvom demokrata izazvao je niz prosvjeda, uključujući i okupljanje nekoliko tisuća ljudi prošlog vikenda u Washingtonu.
Trump tvrdi da kriminal nagriza američke gradove poput Washingtona. Stavio je Metropolitansku policiju glavnog grada SAD-a pod izravnu saveznu kontrolu i poslao savezne službenike za provođenje zakona, uključujući pripadnike imigracijske i carinske službe, na patroliranje gradom.
No podaci ministarstva pravosuđa pokazuju da je nasilni kriminal u Washingtonu 2024. bio na najnižoj razini u posljednjih 30 godina.
