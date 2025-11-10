Američki Vrhovni sud odbacio pokušaj ukidanja prava istospolnih parova na brak

Presuda iz 2015. u slučaju nazvanom Obergefell v. Hodges predstavljala je povijesnu pobjedu za prava pripadnika zajednice LGBT u Sjedinjenim Državama. Njome je utvrđeno da ustavna jamstva koja se tiču poštenog suđenja i jednakosti pred sudom znače da savezne države ne smiju zabraniti istospolne brakove. Ta je presuda donesena s pet naprema četiri glasa, pri čemu je sada umirovljeni konzervativni sudac Anthony Kennedy glasao zajedno s četirima liberalnim kolegama. Kennedy je u odluci napisao da se gej osobe koje se žele vjenčati nadaju da "neće biti osuđene na život u samoći, isključene iz jedne od najstarijih institucija civilizacije. Traže jednako dostojanstvo u očima zakona. Ustav im pruža to pravo".