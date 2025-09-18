Amerika se sprema za rat s ovom državom? Trump ima samo jedan cilj

Analitičari podsjećaju da SAD nije koristio vojsku na ovako izravan način u Latinskoj Americi još od 1989., kada je svrgnut panamski diktator Manuel Noriega.
Američkog predsjednika Donalda Trumpa proteklog vikenda pitali su bi li razmotrio raketne napade na Venezuelu kako bi uništio kartele za koje Bijela kuća tvrdi da ondje djeluju. "Vidjet ćemo što će se dogoditi. Pogledajte, Venezuela nam šalje svoje članove bandi, svoje dilere i drogu. To nije prihvatljivo", poručio je, a prenosi dnevnik.hr.
Samo dan kasnije američka vojska uništila je još jedan venezuelanski brod, navodno natovaren drogom, koji je plovio preko južnog Kariba. Trump je na Truth Socialu poručio: "Budite upozoreni, ako prevozite drogu koja može ubiti Amerikance, mi vas lovimo!"
To je bio drugi takav slučaj u dva tjedna. Prvi je zabilježen 2. rujna, kada je Bijela kuća objavila da je ubijeno 11 narkoterorista. Analitičari podsjećaju da SAD nije koristio vojsku na ovako izravan način u Latinskoj Americi još od 1989., kada je svrgnut panamski diktator Manuel Noriega.
Trenutačno je uz obalu Venezuele raspoređeno osam američkih ratnih brodova, dok je deset aviona F-35 stacionirano u Portoriku. Ministar obrane Pete Hegseth nedavno je posjetio bazu kako bi demonstrirao snagu. Prema analitičarima, Trump sada ima vojnu infrastrukturu koja bi omogućila širu kampanju zračnih udara.
Politika bez jasne strategije
Unatoč demonstraciji sile, stručnjaci upozoravaju da Trump nema jasnu i koherentnu politiku prema Venezueli. Njegov pristup opisuju kao mješavinu suprotstavljenih impulsa. S jedne strane želi biti snažni lider koji disciplinira Latinsku Ameriku carinama i prijetnjama, a s druge pregovarač koji je spreman na dogovore s predsjednikom Nicolasom Madurom.
U veljači su pregovori donijeli oslobađanje šest Amerikanaca iz venezuelanskih zatvora, a u srpnju još njih deset. Istodobno, Trump je uveo 25-postotne carine na zemlje koje kupuju venezuelansku naftu te povećao nagradu za Madurovo uhićenje na 50 milijuna dolara.
Trump ne mari za povijesne obrasce
Venezuela bi, upozoravaju analitičari, mogla odgovoriti odbijanjem prihvata deportiranih državljana iz SAD-a ili dodatnim uhićenjima Amerikanaca u zemlji. Još je važnije pitanje hoće li američki udari uopće smanjiti protok droge. Povijest pokazuje da slične operacije u Kolumbiji, Meksiku i Peruu nisu dugoročno riješile problem.
Kako zaključuje analitičar Daniel DePetris za Telegraph, Trump ne mari za povijesne obrasce ni konzistentnu strategiju, njegov je cilj pred kamerama pokazati odlučnost i snagu.
