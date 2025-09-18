"Uplašen sam, nikad ranije nisam bio u ovakvoj situaciji": Student Pavle Cicvarić o navodima o ubojstvu

"Mislim da nisam do kraja emotivno ‘sažvakao’ cijelu informaciju, i dalje sam pod stresom. Informaciju sam dobio dok sam bio na plenumu… Što se tiče te radikalske retorike, ne mogu provjeriti je li to neko lupetanje, ali imao bih rezerve jer iz prošlosti imamo primjere kad su radikali prijetili smrću pa se to završavalo nekim ubojstvima. Nisu mi jasni ti potezi, mislim da je i iz njihove perspektive kontraproduktivno", istaknuo je.