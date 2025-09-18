Član GO SNS na Informeru
"Uplašen sam, nikad ranije nisam bio u ovakvoj situaciji": Student Pavle Cicvarić o navodima o ubojstvu
"Nisam do kraja emotivno ‘sažvakao’ cijelu situaciju, i dalje sam pod stresom", kazao je za N1 Srbija student beogradskog Fakulteta političkih znanosti Pavle Cicvarić, komentirajući to što je član Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Informeru govorio o ubojstvu ovog studenta.
Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić izjavio je u Informeru da će, kako je rekao, "među blokaderima oni ubiti najmlađega".
"Među blokaderima oni će ubiti najmlađega, jer propali su, sve im pada. Reći ću koga planiraju. Ubit će izvjesno ime Cicvarić, je li Pavle najmlađi. Kako bi brojčano vratili ljude, ubit će nekog blokadera, studenta. Tada bi dosta naroda izašlo da se solidarizira, ali da kažu da je ubila policija", rekao je Vučinić u emisiji na Informeru.
Cicvarić kaže da mu ovakvi potezi nisu jasni.
"Mislim da nisam do kraja emotivno ‘sažvakao’ cijelu informaciju, i dalje sam pod stresom. Informaciju sam dobio dok sam bio na plenumu… Što se tiče te radikalske retorike, ne mogu provjeriti je li to neko lupetanje, ali imao bih rezerve jer iz prošlosti imamo primjere kad su radikali prijetili smrću pa se to završavalo nekim ubojstvima. Nisu mi jasni ti potezi, mislim da je i iz njihove perspektive kontraproduktivno", istaknuo je.
Uplašen je, kaže za N1 Beograd, jer se nikada nije susreo s ovakvom situacijom.
"Osjećam strah jer se nikad nisam susreo s ovakvom situacijom, ali nisam ni ja jedini kome se to događa. Ovo moje jest ekstreman primjer, ali mislim da je rješenje podrška javnosti. U tome sudjeluju slobodni mediji, studenti… Da kad god nastane neka nepravda imamo podršku javnosti", objasnio je student FPN-a.
Poručio je da je režim stjeran u kut, da je svjetska javnost sve svjesnija što se u Srbiji događa i da zato "ovaj režim čini sve bizarnije poteze".
